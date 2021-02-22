Зеленский о Тупицком: Избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд
22.02.2021, 12:12
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский заявил о намерении добиться ухода с должности председателя КСУ Александра Тупицкого. Об этом президент рассказал сегодня, 22 февраля, во время общения с журналистами на форуме Украина 30.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд", – заявил Зеленский.
- 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.
- 28 декабря 2020 года Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение.
- 29 декабря Зеленский указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца по ходатайству прокуратуры.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно, а разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий.
- 19 января 2021 года госохрана не пустила Тупицкого в здание КСУ.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Інженер VoIP
Киев • Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев • Ліга Пенсія
Продакт менеджерРазместить вакансию
Киев • ЛІГА:ЗАКОН
Последние новости
Комментарии