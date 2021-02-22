Зеленский о Тупицком: Избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд

Президент Владимир Зеленский заявил о намерении добиться ухода с должности председателя КСУ Александра Тупицкого. Об этом президент рассказал сегодня, 22 февраля, во время общения с журналистами на форуме Украина 30.

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"Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд", – заявил Зеленский.

Денис Юдин

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