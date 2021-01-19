Тупицкого не пускают в здание КСУ
Председателя Конституционного суда Александра Тупицкого не пускают в здание КСУ сотрудники Управления госохраны. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Тупицкий назвал действия сотрудников УГО "незаконным вмешательством в деятельность председателя КСУ".
Пресс-служба суда заявила, что невыполнение председателем суда его функций "приведет к дестабилизации работы всей институции".
Пресс-служба УГО сообщает в Facebook, что его сотрудники не допускают Тупицкого в здание КСУ в связи с обращением ГБР о выполнении указа президента, положений Конституции и Уголовного процессуального кодекса.
Пресс-служба Офиса президента в комментарии LIGA.net подчеркнула, что у Банковой "нет полномочий влиять на ситуацию с КСУ", и там не владеют информацией о недопуске Тупицкого на работу. При этом в ОП отметили, что Тупицкий и не должен был пытаться попасть в здание, поскольку отстранен от работы указом президента.
- 28 декабря 2020 года Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. ОГП направил ходатайство президенту Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно и не имеет полномочий созывать специальное заседание в суде. Там также считают, что разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий.
- 6 января 2021 года судья КСУ заявил, что Тупицкий продолжает ходить на работу.
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