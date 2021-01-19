Председателя Конституционного суда Александра Тупицкого не пускают в здание КСУ сотрудники Управления госохраны. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Тупицкий назвал действия сотрудников УГО "незаконным вмешательством в деятельность председателя КСУ".

Пресс-служба суда заявила, что невыполнение председателем суда его функций "приведет к дестабилизации работы всей институции".

Пресс-служба УГО сообщает в Facebook, что его сотрудники не допускают Тупицкого в здание КСУ в связи с обращением ГБР о выполнении указа президента, положений Конституции и Уголовного процессуального кодекса.

Пресс-служба Офиса президента в комментарии LIGA.net подчеркнула, что у Банковой "нет полномочий влиять на ситуацию с КСУ", и там не владеют информацией о недопуске Тупицкого на работу. При этом в ОП отметили, что Тупицкий и не должен был пытаться попасть в здание, поскольку отстранен от работы указом президента.

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Денис Юдин , Юрий Смирнов

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