Тупицкий продолжит ходить на работу, несмотря на указ Зеленского – судья КСУ
06.01.2021, 14:39
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)
Глава КСУ Александр Тупицкий продолжит ходить на работу, несмотря на указ президента Владимира Зеленского о его отстранении. Об этом в комментарии 5 каналу заявил судья КСУ Игорь Слиденко.
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По словам Слиденко, отстранение Тупицкого не обсуждалось на сборах судей КСУ, которое состоялось вчера, 5 января. Слиденко назвал указ Зеленского законным, но заявил, что причин для отстранения Тупицкого нет.
"Вообще такого института, как отстранение судьи КСУ, нет", – подчеркнул Слиденко.
Слиденко отметил, что Тупицкий продолжит ходить на работу, но уточнил, что "с утра его точно не было". Слиденко не исключает, что Тупицкий будет ходить на работу "по пропускам".
- 28 декабря Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. ОГП направил ходатайство Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
- Представитель президента в КСУ Вениславский заявил, что в УПК есть пункт, который предоставляет ОГП возможность ходатайства президенту об отстранении лиц, назначенных им же.
- В КСУ перечислили основания для возможного отстранения или увольнения судьи КСУ и заявили, что статья 154 УПК, на которую ссылается ОП, не может быть таким основанием.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно и не имеет полномочий созывать специальное заседание в суде. Там также считают, что разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий.
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