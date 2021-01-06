Тупицкий продолжит ходить на работу, несмотря на указ Зеленского – судья КСУ

Глава КСУ Александр Тупицкий продолжит ходить на работу, несмотря на указ президента Владимира Зеленского о его отстранении. Об этом в комментарии 5 каналу заявил судья КСУ Игорь Слиденко.

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По словам Слиденко, отстранение Тупицкого не обсуждалось на сборах судей КСУ, которое состоялось вчера, 5 января. Слиденко назвал указ Зеленского законным, но заявил, что причин для отстранения Тупицкого нет.

"Вообще такого института, как отстранение судьи КСУ, нет", – подчеркнул Слиденко.

Слиденко отметил, что Тупицкий продолжит ходить на работу, но уточнил, что "с утра его точно не было". Слиденко не исключает, что Тупицкий будет ходить на работу "по пропускам".

Денис Юдин

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