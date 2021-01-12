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В КСУ раскрыли стоимость отдыха Тупицкого в Дубае и его месячную зарплату

12.01.2021, 11:47
В КСУ раскрыли стоимость отдыха Тупицкого в Дубае и его месячную зарплату - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий отдыхает с семьей в Дубае в номере стоимостью более 240 000 грн за неделю. При этом за декабрь он получил более 400 000 грн зарплаты, сообщает пресс-служба КСУ.

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Как отмечается, у судьи – четыре дня отпуска: 6 и 11-13 января. Тупицкий с женой и сыном улетели в Дубай 6 января, где пробудут до 13 числа этого месяца. В КСУ отрицают информацию СМИ, что семья судьи якобы остановилась в королевской вилле Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah стоимостью 300 000 грн в сутки.

По данным суда, весь отдых Тупицкого стоит 242 116 грн. В сумму входят авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания. В КСУ также опубликовали туристический ваучер судьи:

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В суде также отметили, что за декабрь Тупицкий заработал 433 538 грн, что полностью покрывает сумму поездки.

Также отмечается, что Тупицкий отрицает информацию в СМИ о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, причастными к криминальному миру.

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Марк Сировой
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