В КСУ раскрыли стоимость отдыха Тупицкого в Дубае и его месячную зарплату

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий отдыхает с семьей в Дубае в номере стоимостью более 240 000 грн за неделю. При этом за декабрь он получил более 400 000 грн зарплаты, сообщает пресс-служба КСУ.

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Как отмечается, у судьи – четыре дня отпуска: 6 и 11-13 января. Тупицкий с женой и сыном улетели в Дубай 6 января, где пробудут до 13 числа этого месяца. В КСУ отрицают информацию СМИ, что семья судьи якобы остановилась в королевской вилле Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah стоимостью 300 000 грн в сутки.

По данным суда, весь отдых Тупицкого стоит 242 116 грн. В сумму входят авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания. В КСУ также опубликовали туристический ваучер судьи:

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В суде также отметили, что за декабрь Тупицкий заработал 433 538 грн, что полностью покрывает сумму поездки.

Также отмечается, что Тупицкий отрицает информацию в СМИ о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, причастными к криминальному миру.

29 декабря 2020-го президент Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.

В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно.

6 января 2021-го сообщалось, что Тупицкий вылетел в Дубай.

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Марк Сировой

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