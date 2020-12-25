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Зеленский подписал закон, восстанавливающий деятельность НАПК

25.12.2020, 19:22
Зеленский подписал закон, восстанавливающий деятельность НАПК - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции, который парламент принял 15 декабря. Закон позволит возобновить работу Национального агентства по предотвращению коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Подписанный президентом закон восстанавливает действие норм закона о предотвращении коррупции в той редакции, которая была до решения КСУ, с некоторыми отличиями:

– теперь Высший совет правосудия и собрания судей КСУ смогут направлять в НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении в деятельности НАПК нарушений независимости судей и судей КСУ;

– НАПК должно разработать порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей и судей КСУ в течение месяца после вступления закона в силу. В течение еще месяца ВСП и КСУ должны согласовать порядок проверки, в противном случае проверки судей и судей КСУ будут проводиться на общих основаниях.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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Наталия Медведева
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