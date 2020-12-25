Зеленский подписал закон, восстанавливающий деятельность НАПК
Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции, который парламент принял 15 декабря. Закон позволит возобновить работу Национального агентства по предотвращению коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Подписанный президентом закон восстанавливает действие норм закона о предотвращении коррупции в той редакции, которая была до решения КСУ, с некоторыми отличиями:
– теперь Высший совет правосудия и собрания судей КСУ смогут направлять в НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении в деятельности НАПК нарушений независимости судей и судей КСУ;
– НАПК должно разработать порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей и судей КСУ в течение месяца после вступления закона в силу. В течение еще месяца ВСП и КСУ должны согласовать порядок проверки, в противном случае проверки судей и судей КСУ будут проводиться на общих основаниях.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикоррупционное законодательство.
- 27 ноября рабочая группа Рады согласовала пути решения кризиса с КСУ.
- 4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, повысив порог ответственности и заменив лишение свободы ее ограничением в качестве максимального наказания. В НАПК раскритиковали закон и призвали президента Владимира Зеленского ветировать его.
- 15 декабря Рада приняла закон о восстановлении деятельности НАПК.
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