Зеленский подписал "компромиссный" закон о наказании за ложь в декларациях

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон об ответственности за декларирование недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там убеждены, что закон устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи со скандальным решением Конституционного суда, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.