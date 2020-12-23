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Зеленский подписал "компромиссный" закон о наказании за ложь в декларациях

23.12.2020, 23:32
Зеленский подписал
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон об ответственности за декларирование недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Там убеждены, что закон устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи со скандальным решением Конституционного суда, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

  • 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование, которая предполагала наказание вплоть до лишения свободы.
  • 27 ноября 2020 года Зеленский внес в Раду законопроект, где за ложь или неподачу декларации была предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы. Свой вариант законопроекта анонсировала также рабочая группа Рады. В нем была предусмотрена ответственность только в виде штрафов и общественных работ. Депутатский законопроект подвергся критике со стороны Центра противодействия коррупции и НАПК.
  • 4 декабря Рада приняла компромиссный законопроект – за ложь в декларации назначаются штрафы, общественные работы или ограничение свободы.
  • В ЕС заявили, что закон имеет ряд недостатков и будет недостаточно эффективен. НАПК призвало президента его ветировать. 



Вадим Ребрина
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