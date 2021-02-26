Зеленский еще на месяц отстранил Тупицкого от должности главы КСУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ еще на месяц.

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"Отстранить Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины с 28 февраля 2021 сроком на один месяц", – говорится в указе.

Вадим Ребрина

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