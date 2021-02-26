Зеленский еще на месяц отстранил Тупицкого от должности главы КСУ
26.02.2021, 19:15
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)
Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ еще на месяц.
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"Отстранить Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины с 28 февраля 2021 сроком на один месяц", – говорится в указе.
- 28 декабря 2020 года Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. ОГП направил ходатайство президенту Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно и не имеет полномочий созывать специальное заседание в суде. Там также считают, что разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий.
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