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Зеленский: Тупицкий и Касминин могут отправляться на заслуженный отдых

27.03.2021, 14:00
Зеленский: Тупицкий и Касминин могут отправляться на заслуженный отдых - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Глава КСУ Александр Тупицкий и судья КСУ Александр Касминин "могут отправляться на заслуженный отдых". Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя свое решение об отмене указов президента-беглеца Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ, передает пресс-служба главы государства.

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Президент отметил, что решил отменить указы о назначении судей после заседания Совета нацбезопасности и обороны, на котором было решено провести аудит всех указов Януковича.

"Оба этих указа мной отменены (о назначении Тупицкого и Касминина, – ред.). Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", – заявил он.

LIGA.net обратилась в пресс-службу КСУ за комментариями.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский виктор янукович ксу Александр Тупицкий александр касминин
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