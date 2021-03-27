Зеленский: Тупицкий и Касминин могут отправляться на заслуженный отдых
Глава КСУ Александр Тупицкий и судья КСУ Александр Касминин "могут отправляться на заслуженный отдых". Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя свое решение об отмене указов президента-беглеца Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ, передает пресс-служба главы государства.
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Президент отметил, что решил отменить указы о назначении судей после заседания Совета нацбезопасности и обороны, на котором было решено провести аудит всех указов Януковича.
"Оба этих указа мной отменены (о назначении Тупицкого и Касминина, – ред.). Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", – заявил он.
LIGA.net обратилась в пресс-службу КСУ за комментариями.
- 29 декабря Зеленский указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца. Он аргументировал это решение тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали указ Зеленского ничтожным и пригрозили президенту тюрьмой. В Офисе президента ответили, что Тупицкий отстранен законно, а разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий
- 26 февраля 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта Зеленский отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
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