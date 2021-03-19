СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова, Табачника и других предателей Украины

СНБО ввел максимальный объем санкций против бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Речь идет о тех милиционерах, которые предали присягу и работают сейчас на временно оккупированных территориях.

Максимальный объем санкций введен против Сергея Абизова, Николая Азарова, Сергея Аксенова, Александра Бобкова, Валерия Грицая, Константина Затулина, Петра Зимы, Андрея Иванцова, Олега Кирилина, Вадима Колесниченко, Владимира Константинова, Сергея Курченко, Сергея Кусюка, Павла Лебедева, Леонида Пасечника, Александра Поддубова, Натальи Поклонской, Виктора Пшонки, Дмитрия Соломатина, Игоря Соркина, Дмитрия Табачника, Николая Ткаченко, Николая Федоряна, Николая Феськова, Александра Черпицкого, Ольги Чечеримовой, Виктора Януковича.

По словам Данилова, 90% списка бывших граждан Украины сейчас являются гражданами РФ.

Было дано поручение всем органам госвласти проанализировать все государственные акты бывшего президента Януковича на предмет угроз для нацбезопасности Украины.

Санкции ввели в результате информации от СБУ и Кабмина.

СБУ считает, что в 2014 году указанные должностные лица способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на "референдуме" в Крыму. А некоторые из чиновников были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

"Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию харьковских соглашений. А часть – до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе", – сказал глава службы Иван Баканов.

Также СНБО принял решение ввести санкции против 19 компании, работающих в сфере пользования недрами.

Вадим Ребрина

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