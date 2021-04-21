Зеленский создает конкурсную комиссию по отбору судей Конституционного суда

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии по отбору кандидатов в судьи Конституционного суда по президентской квоте. Указ опубликован на сайте президента.

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Руководителю Офиса президента Андрею Ермаку поручено в десятидневный срок подготовить предложения по составу конкурсной комиссии.

Также указом признается утратившим силу указ пятого президента Петра Порошенко от 4 октября 2017 года о создании конкурсной комиссии по отбору судей КСУ.

27 марта 2021 года Зеленский отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

29 марта Тупицкий и Касминин оспорили указ Зеленского в суде, они не считают себя уволенными.

12 апреля не состоялось заседание КСУ, на котором должны были рассматривать увольнение Тупицкого: на него не явились судьи, а самого Тупицкого не пустила в здание КСУ охрана.

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Денис Юдин

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