UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский создает конкурсную комиссию по отбору судей Конституционного суда

21.04.2021, 09:34
Зеленский создает конкурсную комиссию по отбору судей Конституционного суда - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии по отбору кандидатов в судьи Конституционного суда по президентской квоте. Указ опубликован на сайте президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Руководителю Офиса президента Андрею Ермаку поручено в десятидневный срок подготовить предложения по составу конкурсной комиссии.

Также указом признается утратившим силу указ пятого президента Петра Порошенко от 4 октября 2017 года о создании конкурсной комиссии по отбору судей КСУ.

Читайте также: Блиц | "Я не уволен. А Зеленского ввели в заблуждение". Интервью с Александром Тупицким

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ксу конкурсная комиссия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 