Судьи не явились на заседание КСУ, которое созвал Тупицкий. Его самого не пустила охрана

Заседание Конституционного суда, на котором должны были рассматривать увольнение Александра Тупицкого с должности судьи, не состоялось. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в КСУ. Телеканал Прямой показал в эфире, как самого Тупицкого не пустила в здание КСУ охрана.

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После указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ пресс-служба суда опубликовала распоряжение Тупицкого о спецзаседании по вопросу его увольнения 12 апреля. Тупицкий настаивает, что он не уволен указом Зеленского.

Заседание не состоялось из-за неявки судей, сообщил LIGA.net собеседник в КСУ.

Тупицкого в здание КСУ не пустила охрана, отказавшись комментировать причину своих действий. Тупицкий обвинял охрану в срыве заседания и в том, что они препятствуют исполнению указа Зеленского. "При всем уважении, пустить вас в здание суда не можем", – ответил сотрудник охраны.

28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (Подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).

29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца.

26 февраля 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.

27 марта президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что Тупицкий "потерял статус судьи КСУ, он больше не является судьей, не имеет никакого статуса и отношения к КСУ".

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Денис Юдин , Юрий Смирнов

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