Аудитор ЕС: Сообщите Зеленскому, что коррупции в Украине больше, чем в любой стране ЕС
Масштабы коррупции в Украине больше, чем в любой стране Европейского Союза. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал аудитор ЕС Юхан Партс.
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Партса попросили прокомментировать заявление президента Владимира Зеленского, что коррупция присутствует во всех странах, а не только в Украине.
"Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, я думаю, можно сказать, что ситуация в Украине несопоставима ни с одной из стран-членов ЕС", – ответил аудитор.
Партс отметил, что Зеленский прав – коррупция так или иначе есть везде, но в Украине "ситуация эндемичная".
"И никто не оспаривает, что это не так – это эндемичная, широко распространенная ситуация, ситуация с захватом государства. И по этому вопросу есть консенсус среди исследователей, международных организаций, многих правительств, которые на двусторонней основе работают с Украиной – их мнение очень консенсусное...Я считаю, что ситуация в Украине несравнима с какими-либо странами ЕС", – сказал он.
Аудитор объяснил, "захват государства" означает ситуацию, когда олигархи используют свое положение, СМИ, политику, управление, госпредприятия в своих интересах.
Он отметил, что сейчас экономические показатели Украины ниже показателей Польши и Эстонии, хотя в 1992 году, по его мнению, все эти страны начинали с одной стартовой точки.
Партс видит причину такого результата в коррупции. По его мнению, со своими данными Украина должна быть очень богатой, но в ней небольшая группа людей стала настолько богатой, что "смогла взять в заложники всю страну".
- 19 августа Зеленский заявил, что наличие коррупции не может быть причиной отказа Украине в членстве в НАТО, так как ни одна страна мира не является полностью свободной от коррупции.
- Зеленский раскритиковал Запад за "карикатурный образ Украины" – как будто в страну съехались все коррупционеры.
- 24 сентября сообщалось, что аудит ЕС пришел к выводу: коррупция и олигархи по прежнему угрожают развитию Украины, а поддержка ЕС не дала ожидаемых результатов.
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