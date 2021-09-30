Аудитор ЕС: Сообщите Зеленскому, что коррупции в Украине больше, чем в любой стране ЕС

Масштабы коррупции в Украине больше, чем в любой стране Европейского Союза. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал аудитор ЕС Юхан Партс.

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Партса попросили прокомментировать заявление президента Владимира Зеленского, что коррупция присутствует во всех странах, а не только в Украине.

"Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, я думаю, можно сказать, что ситуация в Украине несопоставима ни с одной из стран-членов ЕС", – ответил аудитор.

Партс отметил, что Зеленский прав – коррупция так или иначе есть везде, но в Украине "ситуация эндемичная".

"И никто не оспаривает, что это не так – это эндемичная, широко распространенная ситуация, ситуация с захватом государства. И по этому вопросу есть консенсус среди исследователей, международных организаций, многих правительств, которые на двусторонней основе работают с Украиной – их мнение очень консенсусное...Я считаю, что ситуация в Украине несравнима с какими-либо странами ЕС", – сказал он.

Аудитор объяснил, "захват государства" означает ситуацию, когда олигархи используют свое положение, СМИ, политику, управление, госпредприятия в своих интересах.

Он отметил, что сейчас экономические показатели Украины ниже показателей Польши и Эстонии, хотя в 1992 году, по его мнению, все эти страны начинали с одной стартовой точки.

Партс видит причину такого результата в коррупции. По его мнению, со своими данными Украина должна быть очень богатой, но в ней небольшая группа людей стала настолько богатой, что "смогла взять в заложники всю страну".

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Марк Сировой

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