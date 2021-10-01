МИД ответил на оценку ЕС коррупции в Украине: Местами оторванная от реальности критика

В адрес Украины звучит местами оторванная от реальности критика, борьба с коррупцией – приоритет президента Владимира Зеленского. Об этом сказал в комментарии LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в ответ на заявления ЕС о коррупции в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Важный момент. Накануне очередного саммита Украина-ЕС мы наблюдаем активизацию публичной риторики от некоторых европейских сил. Хочется верить, что местами оторванная от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции нашего государства", – сказал он.

По его мнению, аудитор ЕС Юхан Партс сделал несколько "публичных и оценочных суждений об антикоррупционном треке в Украине".

Николенко отмечает, что комментарий Партса касался доклада ЕС об эффективности помощи Евросоюза в борьбе с коррупцией в Украине. "Сначала надо понимать, доклад покрывает 2016-2019 года", – сказал он.

СПРАВКА. В докладе ЕС действительно указано, что в основном аудиторы рассматривали период 2016-2019 годов. Однако указано, что также учтены прошлые и недавние события.

Николенко утверждает, что борьба с коррупцией – безусловный приоритет политики Зеленского.

Спикер МИД говорит, что за три года были достижения: запущен Высший антикорсуд, перезагружено Нацагентство предотвращения коррупции, возвращена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, усилена защита обличителей коррупции, устранены пробелы в законодательстве.

По его словам, этого удалось достичь, в том числе благодаря помощи ЕС, за что Украина благодарна. Однако впереди много работы, чтобы ликвидировать корупционные экосистемы, которые формировались десятилетиями.

"Мы очень ответственно подходим к рекомендациям ЕС, планируем и в дальнейшем с ними работать в интересах украинского народа. Среди ближайших шагов – принятие антикоррупционной стратегии на период до 2025 года", – подытожил он.

Читайте также: Кулеба: ЕС не нужно держать Украину на крючке реформ, а честно говорить о перспективах

Марк Сировой , Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.