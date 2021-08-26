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В Кабмине ответили президенту Эстонии: У Украины есть основания быть кандидатом в члены ЕС

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 15:01
В Кабмине ответили президенту Эстонии: У Украины есть основания быть кандидатом в члены ЕС - Фото
Ольга Стефанишина (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о перспективах вступления Украины в Европейский Союз лишь через 20 лет работы показывает неготовность Брюсселя к расширению. Украина уже сейчас имеет основания для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС, заявила в комментарии Европейской правде вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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"Лично я вижу в этом заявлении госпожи Кальюлайд очередной сигнал о неготовности ЕС к расширению и попытку объяснить это из-за якобы неготовности самих стран восточного соседства", – сказала Стефанишина.

Вице-премьер выступает против определения сроков, поскольку подобные прогнозы не основываются на конкретных расчетах. При этом она считает, что скорость вступления Украины в ЕС зависит от политической воли стран-членов Союза.

"Это не технический процесс, как пытаются представить в некоторых столицах ЕС. Сегодня мяч на стороне ЕС – считаю, Украина имеет все основания получить официальный статус страны-кандидата в члены ЕС", – сказала она.

Стефанишина говорит, что Украина показывает хорошую динамику выполнения соглашения об ассоциации с ЕС и знает о реформах, необходимых для достижения уровня безопасности и благополучия стран ЕС и НАТО.

Однако вице-премьер сетует: "Напоминая Украине об этих реформах, отдельные страны НАТО и ЕС забывают, что ни одна из них не проходила подобных структурных трансформаций без мощной внешней поддержки, которая включала и четкую поддержку интеграции".

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Марк Сировой
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ЕС Керсти Кальюлайд президент эстонии интеграция ольга стефанишина
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