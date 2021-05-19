Эстония официально обязалась поддерживать вступление Украины в ЕС. Таких стран уже четыре
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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В документе, как отмечают в Офисе президента, выражена готовность Эстонии поддержать вступление Украины в Евросоюз, а также способствовать стране в достижении критериев членства.
"Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках – это Европейский Союз, НАТО, ООН", – подчеркнула Каллас.
8 мая президент Латвии Егилс Левитс также подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Ранее аналогичные декларации подписали главы Литвы и Польши.
- Ранее посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас говорил, что Украина может быть объявлена страной-кандидатом на вступление в Европейский союз уже в 2027 году.
- В марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в течение 5-10 лет хочет стать членом ЕС. Принципиальных преград для этого он не видит.
- По опросу Центра Разумкова, вступление Украины в ЕС поддержали бы 80% украинцев, которые намерены прийти на соответствующий референдум.
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