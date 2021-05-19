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Эстония официально обязалась поддерживать вступление Украины в ЕС. Таких стран уже четыре

19.05.2021, 16:47
Эстония официально обязалась поддерживать вступление Украины в ЕС. Таких стран уже четыре - Фото
Кая Каллас и Владимир Зеленский (Фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В документе, как отмечают в Офисе президента, выражена готовность Эстонии поддержать вступление Украины в Евросоюз, а также способствовать стране в достижении критериев членства.

"Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках – это Европейский Союз, НАТО, ООН", – подчеркнула Каллас. 

8 мая президент Латвии Егилс Левитс также подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Ранее аналогичные декларации подписали главы Литвы и Польши.

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Станислав Стороженко
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Украина ЕС евросоюз документ эстония Кая Каллас
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