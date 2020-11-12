Евросоюз мог бы объявить Украину кандидатом на вступление уже в 2027 году – посол Литвы

Украина сделала огромный шаг в выполнении важных реформ, считает дипломат

Украина может быть объявлена страной-кандидатом на вступление в Европейский союз уже в 2027 году – для этого необходимо в решительно выполнять реформы. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

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Дипломат отметил, что это прекрасная перспектива для мобилизации государства в выполнении дальнейших демократических реформ.

По его словам, Украина сделала огромный шаг в выполнении важных реформ – теперь необходимо решить проблемы с оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей, а также выполнять структурные реформы.

Сарапинас добавил, что в 2027 году председательствовать в Евросоюзе будет именно Литва.

Он также напомнил об инициативе литовского экс-премьера Андрюса Кубилюса "Украина-2027", цель которой – помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в выполнении реформ.

5 августа 2020-го министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у президента Владимира Зеленского есть вопросы о том, почему Украину не берут в ЕС.

10 октября этого же года депутаты Европарламента приняли отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. В нем говорилось о необходимости проведения ряда реформ в стране, также был отмечен прогресс в выполнении Украиной своих обязательств.

Станислав Стороженко

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