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Евросоюз мог бы объявить Украину кандидатом на вступление уже в 2027 году – посол Литвы

12.11.2020, 14:29
Евросоюз мог бы объявить Украину кандидатом на вступление уже в 2027 году – посол Литвы - Фото
Вальдемарас Сарапинас (фото - 15min.lt)

Украина сделала огромный шаг в выполнении важных реформ, считает дипломат

Украина может быть объявлена страной-кандидатом на вступление в Европейский союз уже в 2027 году – для этого необходимо в решительно выполнять реформы. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас. 

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Дипломат отметил, что это прекрасная перспектива для мобилизации государства в выполнении дальнейших демократических реформ.

По его словам, Украина сделала огромный шаг в выполнении важных реформ – теперь необходимо решить проблемы с оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей, а также выполнять структурные реформы.

Сарапинас добавил, что в 2027 году председательствовать в Евросоюзе будет именно Литва. 

Он также напомнил об инициативе литовского экс-премьера Андрюса Кубилюса "Украина-2027", цель которой – помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в выполнении реформ.

Станислав Стороженко
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