В ЕС раскритиковали власти Украины – заявили о необходимости проведения ряда реформ

Евродепутаты недовольны отсутствием прогресса в борьбе с олигархами

Депутаты Европейского парламента раскритиковали власти Украины за попытки оказать давление на независимые экономические институты. Об этом сообщается в отчете о выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

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Помимо этого, в ЕС также недовольны отсутствием прогресса в ликвидации олигархии в стране.

Евродепутаты отметили необходимость проведения ряда реформ в Украине для того, чтобы избежать "отката назад". В частности, они акцентировали внимание на судебной реформе, назвав украинскую судебную систему такой, что пользуется наименьшим доверием среди общества.

Приоритетными реформами названы борьба с коррупцией, конституционная и избирательная реформы, улучшение бизнес-климата и энергоэффективности, а также реформа государственного управления и децентрализация.

В отчете отмечается о необходимости существенных результатов в борьбе с коррупцией – это нужно для сохранения поддержки реформ среди граждан страны.

Также европарламентарии призвали Европейскую комиссию разработать механизмы для мониторинга реализации реформ в Украине.

В ЕС подчеркнули, что Украина добилась прогресса в выполнении своих обязательств, взятых в Соглашении об ассоциации. Речь о преобразованиях в сельском хозяйстве, энергетике, банковском деле, децентрализации, цифровой экономике, окружающей среде и избирательном праве.

Документ приняли 53 голосами "за", семью "против", восемь депутатов воздержались.

17 сентября 2020 года депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины со стороны МВФ и ЕС. В ЕС не были уверены в честности кандидатов.

27 октября КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр е-деклараций.

4 октября европарламентарии раскритиковали предлагаемое президентом Владимиром Зеленским решение о роспуске состава судей Конституционного суда. Они считают, что это нарушение Конституции, а КСУ необходимо обновлять, но не распускать.

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Станислав Стороженко

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