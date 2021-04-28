"Это не фантастика". Кулеба объяснил, почему вступление Украины в НАТО и ЕС возможно

Украина может вступить в Европейский Союз и НАТО, несмотря на позицию России. Так уже поступили страны Балтии и Центральной Европы, заявил в эфире программы HARDtalk на BBC министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Журналист Стивен Сакур отмечал, что страны ЕС и НАТО могут не быть готовы принять в свой состав Украину, так как это пересекает красные линии России. Он спросил у Кулебы, почему бы руководству Украины прямо не признать перед своим народом, что членства в этих организациях не будет.

Кулеба ответил, что в начале 1990-х страны Центральной Европы и Балтии тоже слышали "нет", когда говорили о своем желании присоединиться к ЕС и НАТО.

"Россия говорила: "Это наши красные линии, они никогда не присоединятся, не делайте этого". Но сейчас это случилось. И небо не упало на землю. Да, это требует времени и политических усилий, но здесь нет ничего из области фантастики", – добавил глава МИД.

По мнению Кулебы, украинцы и без слов власти верят в членство в НАТО и рассматривают Альянс как источник безопасности и стабильности.

13 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Глава МИД Кулеба заявил Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка.

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Марк Сировой

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