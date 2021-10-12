"Впечатляющее движение вперед". Глава Еврокомиссии поздравила Зеленского с реформами

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Владимира Зеленского с проведением активных реформ, несмотря на противостоящие им интересы. Об этом она заявила сегодня, 12 октября, на совместном брифинге с Зеленским и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

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Фон дер Ляйен отметила "позитивный вклад" Зеленского в реформы и поздравила его с "высоким лидерством в проведении активных реформ, несмотря на все интересы, которые противостоят этому".

ЕС будет поддерживать Украину в дальнейших реформах, заверила фон дер Ляйен. "Это касается реформирования судебной власти, реформирования Конституционного суда, борьбы с коррупцией и уменьшения влияния олигархов. Вы выбрали очень впечатляющее продвижение вперед", – заявила она.

Сегодня, 12 октября, в Киеве проходит саммит Украина-ЕС. Зеленский провел встречу с руководством Евросоюза.

Украина и ЕС в рамках саммита подписали соглашение об "открытом небе".

Денис Юдин

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