В Киеве начался саммит Украина-ЕС. Зеленский встретился с руководством Евросоюза

В Киеве начался саммит Украина-ЕС, в котором участвуют президент Владимир Зеленский и руководство Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что на 23-й саммит Украина-ЕС прибыли президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Утром они прибыли в Мариинский дворец, где их встретил Зеленский.

На саммите планируется подписать ряд соглашений и утвердить общее заявление, сообщают в ОП. Зеленский, Мишель и фон дер Ляйен также сделают заявления для СМИ по результатам встречи.

Ранее сообщалось, что лидеры должны подтвердить на саммите преданность политической ассоциации и экономической интеграции. Кроме того, ожидается подписание договора об "открытом небе".

Участники также должны поддержать независимость, суверенитет Украины и обсудить дипломатические усилия для восстановления ее территориальной целостности.

Зеленский написал в Twitter, что надеется на плодотворный саммит, который поспособствует дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество.

В преддверии саммита глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина уже очень близка к ЕС.

Читайте также: Зеленский: Нет времени ждать вступления в Евросоюз, поэтому наша политика – "наглая"

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.