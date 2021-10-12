В Киеве начался саммит Украина-ЕС. Зеленский встретился с руководством Евросоюза
В Киеве начался саммит Украина-ЕС, в котором участвуют президент Владимир Зеленский и руководство Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Сообщается, что на 23-й саммит Украина-ЕС прибыли президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Утром они прибыли в Мариинский дворец, где их встретил Зеленский.
На саммите планируется подписать ряд соглашений и утвердить общее заявление, сообщают в ОП. Зеленский, Мишель и фон дер Ляйен также сделают заявления для СМИ по результатам встречи.
Ранее сообщалось, что лидеры должны подтвердить на саммите преданность политической ассоциации и экономической интеграции. Кроме того, ожидается подписание договора об "открытом небе".
Участники также должны поддержать независимость, суверенитет Украины и обсудить дипломатические усилия для восстановления ее территориальной целостности.
Зеленский написал в Twitter, что надеется на плодотворный саммит, который поспособствует дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество.
- В преддверии саммита глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина уже очень близка к ЕС.
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