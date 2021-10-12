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В Киеве начался саммит Украина-ЕС. Зеленский встретился с руководством Евросоюза

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 10:14
В Киеве начался саммит Украина-ЕС. Зеленский встретился с руководством Евросоюза - Фото
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (фото - пресс-служба Офиса президента)

В Киеве начался саммит Украина-ЕС, в котором участвуют президент Владимир Зеленский и руководство Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Сообщается, что на 23-й саммит Украина-ЕС прибыли президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Утром они прибыли в Мариинский дворец, где их встретил Зеленский.

На саммите планируется подписать ряд соглашений и утвердить общее заявление, сообщают в ОП. Зеленский, Мишель и фон дер Ляйен также сделают заявления для СМИ по результатам встречи.

Ранее сообщалось, что лидеры должны подтвердить на саммите преданность политической ассоциации и экономической интеграции. Кроме того, ожидается подписание договора об "открытом небе".

Участники также должны поддержать независимость, суверенитет Украины и обсудить дипломатические усилия для восстановления ее территориальной целостности.

Зеленский написал в Twitter, что надеется на плодотворный саммит, который поспособствует дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество.

В Киеве начался саммит Украина-ЕС. Зеленский встретился с руководством Евросоюза

В Киеве начался саммит Украина-ЕС. Зеленский встретился с руководством Евросоюза

Читайте также: Зеленский: Нет времени ждать вступления в Евросоюз, поэтому наша политика – "наглая"

Марк Сировой
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Владимир Зеленский ЕС урсула фон дер ляйен саммит Шарль Мишель украина-ес
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