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Зеленский: РФ – сторона конфликта на Донбассе, это зафиксировано в заявлении Украины и ЕС

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 13:49
Зеленский: РФ – сторона конфликта на Донбассе, это зафиксировано в заявлении Украины и ЕС - Фото
Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель (Фото - Офис президента)

Россия является стороной конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном заявлении Украины и Евросоюза. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

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Зеленский сообщил, что во время вчерашней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном одной из ключевых тем были шаги Украины и ЕС для достижения мира на Донбассе.

"Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на РФ, которая, бесспорно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил ЕС за санкции, введенные против РФ за агрессию против Украины, однако подчеркнул, что уже давно назрела потребность усилить санкционное давление. Зеленский призвал включить в список санкций всех причастных к проведению российских "выборов" в Крыму и ОРДЛО.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поддерживает территориальную целостность Украины и призывает Россию взять на себя ответственность в качестве стороны конфликта на Донбассе.

Текст совместного заявления Украины и ЕС уже появился на сайте Офиса президента.

"Мы подтверждаем свое решительное осуждение очевидного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года", – говорится в 18-м пункте заявления.

  • Вчера Зеленский провел переговоры с Меркель и Макроном об активизации переговоров по поводу окончания войны на Донбассе и подготовки четвертого саммита в нормандском формате. Канцлер Германии и президент Франции после этого пообщались с президентом РФ Путиным. По сообщению Кремля, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии нормандской четверки.
  • Сегодня в Киеве проходит 23-й саммит Украина-ЕС, в котором участвуют президент Украины и руководство Евросоюза. На саммите планируется утвердить общее заявление и подписать ряд соглашений. В частности, Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе".

Читайте также: Зеленский – руководству ЕС: Ждем от Европы смелости и европейской перспективы для Украины

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война Донбасс урсула фон дер ляйен саммит агрессия рф
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