ЕС расширил санкции за оккупацию Крыма: в список попали еще восемь человек
Евросоюз расширил санкционный список за оккупацию украинского Крыма. В обновленный документ попали еще восемь человек, сообщается в пресс-релизе Совета Европы.
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11 октября ЕС ввел санкции против восьми человек за подрыв территориальной целостности Украины.
Теперь в санкционный список ЕС включены 185 человек и 48 организаций.
"Среди лиц, внесенных в санкционный список ЕС, есть сотрудники правоохранительных органов – судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированном Крыму", – сказано в сообщении.
Фигурантам заморозят активы в ЕС и запретят поездки на территорию Евросоюза.
Имена подсанкционных лиц будут позже опубликованы в официальном журнале ЕС.
- В июне 2014 года ЕС впервые ввел санкции против России за попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.
- Сейчас в связи с агрессией против Украины действуют три пакета санкций ЕС против России: секторальные, персональные и за оккупацию Крыма.
- 21 июня 2021-го Совет ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма до 23 июня 2022 года, а 27 июня сообщалось, что аналогичное решение приняли Северная Македония, Албания, Норвегия, Украина и Грузия.
- 10 сентября ЕС продлил персональные санкции за агрессию против Украины на полгода – до 15 марта 2022-го.
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