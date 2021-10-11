ЕС расширил санкции за оккупацию Крыма: в список попали еще восемь человек

Евросоюз расширил санкционный список за оккупацию украинского Крыма. В обновленный документ попали еще восемь человек, сообщается в пресс-релизе Совета Европы.

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11 октября ЕС ввел санкции против восьми человек за подрыв территориальной целостности Украины.

Теперь в санкционный список ЕС включены 185 человек и 48 организаций.

"Среди лиц, внесенных в санкционный список ЕС, есть сотрудники правоохранительных органов – судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированном Крыму", – сказано в сообщении.

Фигурантам заморозят активы в ЕС и запретят поездки на территорию Евросоюза.

Имена подсанкционных лиц будут позже опубликованы в официальном журнале ЕС.

В июне 2014 года ЕС впервые ввел санкции против России за попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.

Сейчас в связи с агрессией против Украины действуют три пакета санкций ЕС против России: секторальные, персональные и за оккупацию Крыма.

21 июня 2021-го Совет ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма до 23 июня 2022 года, а 27 июня сообщалось, что аналогичное решение приняли Северная Македония, Албания, Норвегия, Украина и Грузия.

10 сентября ЕС продлил персональные санкции за агрессию против Украины на полгода – до 15 марта 2022-го.

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Оксана Житнюк

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