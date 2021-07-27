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Украина и еще четыре страны присоединились к решению ЕС о продлении санкций против России

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 18:57
Украина и еще четыре страны присоединились к решению ЕС о продлении санкций против России - Фото
Оккупация Крыма, 2014 год (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Украина и еще четыре страны присоединились к решению Европейского Союза о продлении санкций против России за оккупацию Крыма. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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Решение о продлении санкций на год поддержали страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия.

Совет ЕС сообщает, что указанные страны обеспечат соответствие своей национальной политики решению о санкциях.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в сообщении.

Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма, а также на инфраструктурные, финансовые инвестиции и туристические услуги на оккупированном полуострове.

  • В июне 2014 года ЕС впервые ввел санкции против России за попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.
  • Сейчас в связи с агрессией против Украины действуют три пакета санкций ЕС против России: секторальные, персональные и за оккупацию Крыма.
  • В конце мая 2021-го глава Европарламента Давид-Мария Сассоли призвал ужесточить санкции ЕС против чиновников России.
  • 21 июня Совет ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма до 23 июня 2022 года.

Читайте также: Несмотря на санкции ЕС, самолет "повара Путина" стоит в Берлине и обслуживается там

Оксана Житнюк
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санкции Крым евросоюз аннексия оккупация
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