Европейский Союз продлил санкции против России за агрессию против Украины

Европейский Союз продлил персональные санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза.

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Как отмечается, персональные санкции за агрессию против Украины были продлены на полгода – до 15 марта 2022-го.

В списке находятся 177 лиц и 48 организаций. Санкции предусматривают ограничения на поездки в ЕС, замораживание активов в ЕС и запрет лицам из ЕС предоставлять деньги или другие экономические ресурсы подсанкционным людям и компаниям.

Впервые эти санкции были введены 17 марта 2014 года из-за агрессии России против Украины. Также действуют еще два блока санкций: экономические (против отдельных секторов экономики РФ, действуют до 31 января 2022-го) и за оккупацию Крыма (действуют до 23 июня 2022-го).

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Марк Сировой

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