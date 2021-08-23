Зеленский ввел в действие санкции против Деркача, Пушилина и российских сайтов

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против народного депутата Андрея Деркача и приближенных к нему лиц, главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина и ряда российских сайтов. Указы о санкциях опубликованы на сайте президента.

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Указы №378/2021 и №379/2021 Зеленский подписал 21 августа.

Санкции вводятся против:

- Андрея Деркача;

- Антона Симоненко (помощника Деркача);

- Петра Журавля (называет себя политологом, Минфин США связывает его с Деркачем);

- Андрея Телиженко (экс-дипломат, сотрудничавший с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани);

- Дмитрия Ковальчука (помощник и бизнес-партнер Деркача);

- Константина Килимника (по версии Минфина США, передал секретные данные о выборах российской разведке);

- Дениса Пушилина (главарь террористической организации ДНР).

Также Зеленский ввел в действие санкции против ряда юридических лиц, большинство из которых – российские пропагандистские ресурсы.

Под санкции попали:

- Эра-медиа;

- Онли Ньюз;

- Версия;

- Народные новости;

- ANNA-News;

- Лайт-принт;

- Наше завтра;

- Скептик;

- Ассоциации благотворительной помощи "Взаимопомощь";

- Фонд изучения исторической перспективы;

- Бизнес ньюс медиа;

- ТРК-3;

- Новинфо;

- Московский комсомолец;

- Ростелеком.

Санкции предусматривают блокировку украинскими интернет-провайдерами доступа к этим ресурсам сроком на три года.

20 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач опубликовал якобы записи разговоров пятого президента Петра Порошенко и президента США Джозефа Байдена, который тогда был кандидатом в президенты от Демпартии. Нардеп заявил, что записи свидетельствуют о международной коррупции и госизмене.

10 сентября в США заявили, что считают действия Деркача вмешательством России в выборы, и ввели санкции против него.

20 августа 2021-го СНБО предложил ввести санкции против главреда сайта "Страна" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, а также против народного депутата Андрея Деркача и еще ряда лиц, которые были под санкциями США. В этот же день Россия ввела санкции против Кулебы, Данилова, Денисовой и еще 70 украинцев.

21 августа Зеленский ввел в действие часть санкций. В соответствии с указами, должны быть заблокированы сайты strana.ua, sharij.net, sharij.com.ua.

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Оксана Житнюк

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