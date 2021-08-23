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Зеленский ввел в действие санкции против Деркача, Пушилина и российских сайтов

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 00:53
Зеленский ввел в действие санкции против Деркача, Пушилина и российских сайтов - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против народного депутата Андрея Деркача и приближенных к нему лиц, главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина и ряда российских сайтов. Указы о санкциях опубликованы на сайте президента.

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Указы №378/2021 и №379/2021 Зеленский подписал 21 августа.

Санкции вводятся против:

- Андрея Деркача;
- Антона Симоненко (помощника Деркача);
- Петра Журавля (называет себя политологом, Минфин США связывает его с Деркачем);
- Андрея Телиженко (экс-дипломат, сотрудничавший с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани);
- Дмитрия Ковальчука (помощник и бизнес-партнер Деркача);
- Константина Килимника (по версии Минфина США, передал секретные данные о выборах российской разведке);
- Дениса Пушилина (главарь террористической организации ДНР).

Также Зеленский ввел в действие санкции против ряда юридических лиц, большинство из которых – российские пропагандистские ресурсы.

Под санкции попали:

- Эра-медиа;
- Онли Ньюз;
- Версия;
- Народные новости;
- ANNA-News;
- Лайт-принт;
- Наше завтра;
- Скептик;
- Ассоциации благотворительной помощи "Взаимопомощь";
- Фонд изучения исторической перспективы;
- Бизнес ньюс медиа;
- ТРК-3;
- Новинфо;
- Московский комсомолец;
- Ростелеком.

Санкции предусматривают блокировку украинскими интернет-провайдерами доступа к этим ресурсам сроком на три года.

  • 20 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач опубликовал якобы записи разговоров пятого президента Петра Порошенко и президента США Джозефа Байдена, который тогда был кандидатом в президенты от Демпартии. Нардеп заявил, что записи свидетельствуют о международной коррупции и госизмене.
  • 10 сентября в США заявили, что считают действия Деркача вмешательством России в выборы, и ввели санкции против него.
  • 20 августа 2021-го СНБО предложил ввести санкции против главреда сайта "Страна" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, а также против народного депутата Андрея Деркача и еще ряда лиц, которые были под санкциями США. В этот же день Россия ввела санкции против Кулебы, Данилова, Денисовой и еще 70 украинцев.
  • 21 августа Зеленский ввел в действие часть санкций. В соответствии с указами, должны быть заблокированы сайты strana.ua, sharij.net, sharij.com.ua.

Читайте также: "Шаги отчаяния от провальной работы". В МИД отреагировали на российские санкции

Оксана Житнюк
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