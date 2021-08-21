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Россия ввела санкции против Кулебы, Данилова и Денисовой

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2021, 07:45
Россия ввела санкции против Кулебы, Данилова и Денисовой - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Россия ввела санкции против главы МИД Дмитрия Кулебы, секретаря СНБО Алексея Данилова, омбудсмена Людмилы Денисовой и еще 70 украинцев. Постановление правительства РФ опубликовано на официальном сайте правовой информации.

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В обновленном вчера, 20 августа 2021 года, российском санкционном списке оказались Кулеба, Данилов, Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко, первая замглавы МИД Эмине Джапарова и советник министра энергетики Елена Зеркаль.

Санкционный список РФ увеличился с 849 до 922 человек.

Денис Юдин
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Людмила Денисова Россия санкции дмитрий кулеба Валерий Пацкан Алексей Данилов валентин резниченко
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