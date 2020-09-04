Россия ввела персональные санкции против Порошенко и еще 40 украинцев – документ
Персональные санкции введены против Порошенко, Вакарчука, Рахманина, Фединой, Чийгоза и других
Российское правительство расширило список граждан Украины, против которых введены "специальные экономические меры". Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации России.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В частности, персональные санкции введены против народных депутатов фракций Европейской солидарности и Голоса: пятого президента Петра Порошенко, основателя Голоса Святослава Вакарчука, Юлии Клименко, Степана Кубива, Сергея Рахманина, Киры Рудик, Софии Фединой, Ахтема Чийгоза, Ольги Стефанишиной и других. Также в список попали представители Батькивщины и внефракционные.
В целом, санкционный список страны-агрессора дополнен фамилиями 41 гражданина Украины.
- 18 июня ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма.
- 25 августа шесть европейских стран присоединились к санкциям Европейского союза против России за оккупацию Крыма и Севастополя.
Комментарии