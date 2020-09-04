UA

Россия ввела персональные санкции против Порошенко и еще 40 украинцев – документ

04.09.2020, 22:59
Россия ввела персональные санкции против Порошенко и еще 40 украинцев – документ - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Персональные санкции введены против Порошенко, Вакарчука, Рахманина, Фединой, Чийгоза и других

Российское правительство расширило список граждан Украины, против которых введены "специальные экономические меры". Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации России.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, персональные санкции введены против народных депутатов фракций Европейской солидарности и Голоса: пятого президента Петра Порошенко, основателя Голоса Святослава Вакарчука, Юлии Клименко, Степана Кубива, Сергея Рахманина, Киры Рудик, Софии Фединой, Ахтема ЧийгозаОльги Стефанишиной и других. Также в список попали представители Батькивщины и внефракционные.

В целом, санкционный список страны-агрессора дополнен фамилиями 41 гражданина Украины.

Постановление правительства РФ о санкциях против граждан Украины

Постановление правительства РФ о санкциях против граждан Украины

Постановление правительства РФ о санкциях против граждан Украины

Постановление правительства РФ о санкциях против граждан Украины

Постановление правительства РФ о санкциях против граждан Украины

Постановление правительства РФ о санкциях против граждан Украины
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Петр Порошенко санкции Святослав Вакарчук ахтем чийгоз Юлия Клименко Кира Рудик София Федина

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Другий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають

Другий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають
 