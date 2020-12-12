Россия ввела санкции против фракции Слуга народа и руководства Рады

Россия расширила санкции на руководство Верховной Рады и почти весь состав фракции Слуга народа. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

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В список лиц, против которых "вводятся специальные экономические меры", попали спикер Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и вице-спикер Елена Кондратюк.

Под санкциями оказались почти все нардепы из Слуги народа: лидер фракции Давид Арахамия, лидер партии Александр Корниенко, нардепы Марьяна Безуглая, Жан Беленюк, Елизавета Богуцкая, Виталий Безгин, Дмитрий Гурин, Богдан Яременко, Егор Чернев, Ольга Совгиря, Максим Бужанский, Лада Булах, Андрей Герус, Александр Качура, Евгения Кравчук, Даниил Гетманцев, Ирина Верещук, Федор Вениславский, Елизавета Ясько и многие другие. В то же время, в списке отсутствует нардеп Александр Дубинский.

Постановление о расширении санкционного списка датировано 7 декабря 2020 года. Всего под санкциями России находятся 849 граждан Украины.

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Денис Юдин

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