Лидеры ЕС договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев

Лидеры стран Европейского союза договорились о продлении еще на полгода экономических санкций против России из-за ее действий в отношении Украины. Об этом сообщил в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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Соответствующий официальный документ будет оформлен на следующей недели, уточнил журналист.

"Лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Будет оформлено на следующей неделе. Украина, Крым", – написал он.

Помимо ограничительных мер за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ЕС ввел и регулярно продлевает санкции против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также экономические санкции, направленные на определенные сектора российской экономики.

10 сентября Европейский союз продлил на полгода санкции в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Наталия Медведева

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