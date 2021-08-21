"Шаги отчаяния от провальной работы". В МИД отреагировали на российские санкции
В Министерстве иностранных дел назвали расширение списка украинцев, находящихся под санкциями России, продолжением российской агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
МИД высказал протест против расширения Россией списка украинцев, попавших под санкции. "Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех формах и проявлениях", – говорится в заявлении.
В МИД отметили, что на этот раз в список были внесены не только депутаты и представители гражданского общества, но и украинские дипломаты.
"Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацией накануне инаугурационного саммита Крымской платформы", – заявили в МИД.
Украина оставляет за собой право применить соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. "Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа", – подчеркивается в заявлении.
- В сентябре 2020 года стало известно, что Россия ввела санкции против нардепов из Евросолидарности, Голоса и Батькивщины.
- В декабре 2020 года Россия ввела санкции против нардепов фракции Слуга народа и руководства Верховной Рады.
- Вчера, 20 августа 2021 года, Россия ввела санкции против главы МИД Дмитрия Кулебы, секретаря СНБО Алексея Данилова и еще 71 украинца, среди них нардеп Дубинский, экс-нардепы Савченко и Лещнко и другие.
- Сегодня, 21 августа, Кулеба и Данилов отреагировали на санкции в Facebook.
Комментарии