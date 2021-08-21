"Шаги отчаяния от провальной работы". В МИД отреагировали на российские санкции

В Министерстве иностранных дел назвали расширение списка украинцев, находящихся под санкциями России, продолжением российской агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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МИД высказал протест против расширения Россией списка украинцев, попавших под санкции. "Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех формах и проявлениях", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что на этот раз в список были внесены не только депутаты и представители гражданского общества, но и украинские дипломаты.

"Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацией накануне инаугурационного саммита Крымской платформы", – заявили в МИД.

Украина оставляет за собой право применить соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. "Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа", – подчеркивается в заявлении.

Денис Юдин

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