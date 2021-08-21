Дубинский, Лещенко и Савченко – кто еще попал под российские санкции
21.08.2021, 13:37
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
В Российском санкционном списке, кроме секретаря СНБО Алексея Данилова и главы МИД Дмитрия Кулебы, оказались нардеп Александр Дубинский и экс-нардеп Надежда Савченко. Список опубликован на российском портале правовой информации.
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Всего в список добавили 73 человек. Среди них, кроме Данилова, Кулебы и омбудсмена Людмилы Денисовой, – исключенный из Слуги народа нардеп Александр Дубинский, член набсовета Укрзализныци Сергей Лещенко, экс-нардеп Надежда Савченко, первая замглавы МИД Эмине Джапарова, советник министра энергетики Елена Зеркаль.
- В сентябре 2020 года стало известно, что Россия ввела санкции против нардепов из Евросолидарности, Голоса и Батькивщины.
- В декабре 2020 года Россия ввела санкции против нардепов фракции Слуга народа и руководства Верховной Рады.
- Вчера, 20 августа 2021 года, Россия ввела санкции против Кулебы, Данилова и еще 71 украинца.
- Сегодня, 21 августа, Кулеба и Данилов отреагировали на санкции в Facebook.
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