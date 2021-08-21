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Дубинский, Лещенко и Савченко – кто еще попал под российские санкции

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2021, 13:37
Дубинский, Лещенко и Савченко – кто еще попал под российские санкции - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Российском санкционном списке, кроме секретаря СНБО Алексея Данилова и главы МИД Дмитрия Кулебы, оказались нардеп Александр Дубинский и экс-нардеп Надежда Савченко. Список опубликован на российском портале правовой информации.

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Всего в список добавили 73 человек. Среди них, кроме Данилова, Кулебы и омбудсмена Людмилы Денисовой, – исключенный из Слуги народа нардеп Александр Дубинский, член набсовета Укрзализныци Сергей Лещенко, экс-нардеп Надежда Савченко, первая замглавы МИД Эмине Джапарова, советник министра энергетики Елена Зеркаль.

Денис Юдин
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Россия санкции Надежда Савченко сергей лещенко лана зеркаль эмине джапарова александр дубинский
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