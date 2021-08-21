"Лучший подарок". Данилов и Кулеба отреагировали на санкции России
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал российские санкции против него лучшим подарком к 30-летию независимости Украины, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – местью за Крымскую платформу. Оба политика прокомментировали санкции в Facebook.
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Данилов назвал санкции лучшим подарком на 30-летие независимости Украины.
"Считаю это наивысшей наградой и лучшей оценкой нашей общей работы по отстаиванию национальных интересов нашего государства", – заявил Данилов. Он пообещал оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше для того, чтобы снять вопрос какого-либо присутствия "русского мира" и его агентов в Украине.
Кулеба отметил, что Россия обещала отомстить за Крымскую платформу, и отомстила ему.
"Хотя обычно министров иностранных дел санкциями стараются не трогать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога. Но здесь их совсем допекло", – отметил Кулеба. Он высказал уверенность, что Россия не сможет остановить ни его, ни всех в Украине и за границей, кого объединила Крымская платформа.
- В сентябре 2020 года стало известно, что Россия ввела санкции против нардепов из Евросолидарности, Голоса и Батькивщины.
- В декабре 2020 года Россия ввела санкции против нардепов фракции Слуга народа и руководства Верховной Рады.
- Вчера, 20 августа, Россия ввела санкции против Кулебы, Данилова и еще 71 украинца.
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