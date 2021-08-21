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Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы. Их сайты должны быть заблокированы

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21.08.2021, 16:12
Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы. Их сайты должны быть заблокированы - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария и Игоря Гужвы. Соответствующие указы размещены на сайте президента.

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Указ №375/2021 вводит санкции против Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий (Бондаренко) и ее матери Аллы Бондаренко, а также ТОВ "Информационное агенство Шарий.нет".

Указ №376/2021 вводит санкции против Игоря Гужвы, его жены Анны Солнцевой, Любови Лукашиной, ТОВ "Ласмак", ТОВ "Маджери" и ТОВ "Смарт медиасеть".

В соответствии с указами должны быть заблокированы сайты strana.ua, sharij.net, sharij.com.ua, а также соответствующие аккаунты в Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассниках, Telegram, включая личные аккаунты Шария и его жены, и их каналы в Youtube.

Санкции введены на три года.

Денис Юдин
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Страна.ua Игорь Гужва Владимир Зеленский санкции снбо Анатолий Шарий Ольга Шарий
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