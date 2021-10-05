Зеленский ввел в действие санкции СНБО против причастных к российским "выборам" в Крыму

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против физических и юридических лиц, причастных к незаконному проведению "выборов" в Госдуму в оккупированном Крыму. Подписанный Зеленским указ опубликован на сайте президента.

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Указом от 5 октября Зеленский постановил ввести в действие решение СНБО о санкциях против участников организации и проведения "выборов" в российскую Госдуму на территории незаконно аннексированного полуострова.

Вместе с документом опубликованы списки тех, кто попал под санкции.

В первом списке указаны 95 человек: это кандидаты в депутаты от разных российских политсил (среди них есть как граждане Украины, так и граждане РФ), члены так называемых избирательных комиссий, силовики ФСБ РФ. На них наложены бессрочные санкции, подразумевающие блокировку активов, аннулирование лицензий на определенные виды деятельности, запрет въезда и другие ограничения. Также в список попал один гражданин Кореи, проживающий в Киевской области – против него ввели санкции сроком на 10 лет.

Во второй список попали четыре компании:

- Zasshid PTE. LTD (Сингапур);

– завод судовой светотехники Маяк (Крым);

– Амурский судостроительный завод (РФ);

– Казанский государственный казенный пороховой завод (РФ).

Против крымского и российских заводов санкции введены на три года, а против сингапурской компании – на 10 лет.

СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму . Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, сотни тысяч таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", анонсировали санкции СНБО. СБУ открыла уголовное дело. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупанты вывезли в Россию для голосования на "выборах" в Госдуму 230 000 жителей оккупированных территорий Донбасса, еще 150 000 украинцев из ОРДЛО голосовали дистанционно. В Крыму бюджетников насильно заставляли голосовать и делать фото с бюллетенями с "правильным выбором".

После "выборов" в Госдуму США и Великобритания заявили, что не признают итоги голосования, которое прошло на территории временно оккупированного Крыма.

В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.

Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины.

22 сентября Верховная Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной.

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Оксана Житнюк

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