UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против причастных к российским "выборам" в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 18:46
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против причастных к российским
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против физических и юридических лиц, причастных к незаконному проведению "выборов" в Госдуму в оккупированном Крыму. Подписанный Зеленским указ опубликован на сайте президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Указом от 5 октября Зеленский постановил ввести в действие решение СНБО о санкциях против участников организации и проведения "выборов" в российскую Госдуму на территории незаконно аннексированного полуострова.

Вместе с документом опубликованы списки тех, кто попал под санкции.

В первом списке указаны 95 человек: это кандидаты в депутаты от разных российских политсил (среди них есть как граждане Украины, так и граждане РФ), члены так называемых избирательных комиссий, силовики ФСБ РФ. На них наложены бессрочные санкции, подразумевающие блокировку активов, аннулирование лицензий на определенные виды деятельности, запрет въезда и другие ограничения. Также в список попал один гражданин Кореи, проживающий в Киевской области – против него ввели санкции сроком на 10 лет.

Во второй список попали четыре компании:

- Zasshid PTE. LTD (Сингапур);
– завод судовой светотехники Маяк (Крым);
– Амурский судостроительный завод (РФ);
– Казанский государственный казенный пороховой завод (РФ).

Против крымского и российских заводов санкции введены на три года, а против сингапурской компании – на 10 лет.

СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму. Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, сотни тысяч таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", анонсировали санкции СНБО. СБУ открыла уголовное дело. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупанты вывезли в Россию для голосования на "выборах" в Госдуму 230 000 жителей оккупированных территорий Донбасса, еще 150 000 украинцев из ОРДЛО голосовали дистанционно. В Крыму бюджетников насильно заставляли голосовать и делать фото с бюллетенями с "правильным выбором".
  • После "выборов" в Госдуму США и Великобритания заявили, что не признают итоги голосования, которое прошло на территории временно оккупированного Крыма.
  • В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.
  • Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины. 
  • 22 сентября Верховная Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной.

Читайте также: СНБО создал сайт с украинскими списками санкций

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский санкции Крым выборы госдума снбо
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 