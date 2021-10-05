Зеленский ввел в действие санкции СНБО против причастных к российским "выборам" в Крыму
Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против физических и юридических лиц, причастных к незаконному проведению "выборов" в Госдуму в оккупированном Крыму. Подписанный Зеленским указ опубликован на сайте президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Указом от 5 октября Зеленский постановил ввести в действие решение СНБО о санкциях против участников организации и проведения "выборов" в российскую Госдуму на территории незаконно аннексированного полуострова.
Вместе с документом опубликованы списки тех, кто попал под санкции.
В первом списке указаны 95 человек: это кандидаты в депутаты от разных российских политсил (среди них есть как граждане Украины, так и граждане РФ), члены так называемых избирательных комиссий, силовики ФСБ РФ. На них наложены бессрочные санкции, подразумевающие блокировку активов, аннулирование лицензий на определенные виды деятельности, запрет въезда и другие ограничения. Также в список попал один гражданин Кореи, проживающий в Киевской области – против него ввели санкции сроком на 10 лет.
Во второй список попали четыре компании:
- Zasshid PTE. LTD (Сингапур);
– завод судовой светотехники Маяк (Крым);
– Амурский судостроительный завод (РФ);
– Казанский государственный казенный пороховой завод (РФ).
Против крымского и российских заводов санкции введены на три года, а против сингапурской компании – на 10 лет.
- После "выборов" в Госдуму США и Великобритания заявили, что не признают итоги голосования, которое прошло на территории временно оккупированного Крыма.
- В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.
- Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины.
- 22 сентября Верховная Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной.
Читайте также: СНБО создал сайт с украинскими списками санкций
Комментарии