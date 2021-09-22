UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Выборы" в Госдуму: крымчан заставляли делать фото с "правильным" голосом – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 18:17
Выборы в РФ (Фото - ЕРА)

Оккупанты вывезли в Россию для голосования на "выборах" в Госдуму 230 000 жителей оккупированных территорий Донбасса, еще 150 000 украинцев из ОРДЛО голосовали дистанционно. В Крыму бюджетников насильно заставляли голосовать и делать фото с бюллетенями с "правильным выбором", сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным омбудсмена, в Крыму незаконно работало более 1000 избирательных участков. Оккупанты насильно заставляли бюджетников голосовать и отчитываться о "сделанном выборе".

В Феодосии педагоги должны были сфотографироваться в кабинке для голосования и присылать фото в одну из соцсетей. В одной из крымских школ нужно было делать фото возле урны с бюллетенями "с правильным выбором".

В России в "выборах" приняли участие 230 000 граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донбасса. Перед голосованием они принудительно получали российские паспорта. Еще 150 000 работников бюджетной сферы и студентов голосовали дистанционно в 255 "инфоцентрах" в Донецкой области и в 141 – в Луганской.

Денисова заявила, что такие "выборы" являются грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, и призвала международное сообщество последовать примеру Верховной Рады и не признавать их результаты.

Смотрите также: "Вернемся в Россию со своим вокзалом". Любители Путина в ОРДЛО сходили на "выборы" – видео

СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму. Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, сотни тысяч таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Оккупанты подвозили жителей ОРДЛО на сотнях автобусов. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", будут введены санкции СНБО. СБУ открыла уголовное дело.
  • Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" и осудило незаконное проведение выборов.
  • США и Великобритания заявили, что не признают итоги "выборов" в российский парламент, которые прошли на территории временно оккупированного Крыма.
  • В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.
  • Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины. 
  • Верховная Рада приняла постановлении о непризнании "выборов" и нелегетимности сформированной таким образом Госдумы.

Читайте также: "Выборы" в Госдуму РФ. Росаналитики нашли 14 млн "аномальных" голосов за партию Путина

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госдума рф ордло выборы окупированный крым
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 