"Выборы" в Госдуму: крымчан заставляли делать фото с "правильным" голосом – омбудсмен

Оккупанты вывезли в Россию для голосования на "выборах" в Госдуму 230 000 жителей оккупированных территорий Донбасса, еще 150 000 украинцев из ОРДЛО голосовали дистанционно. В Крыму бюджетников насильно заставляли голосовать и делать фото с бюллетенями с "правильным выбором", сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

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По данным омбудсмена, в Крыму незаконно работало более 1000 избирательных участков. Оккупанты насильно заставляли бюджетников голосовать и отчитываться о "сделанном выборе".

В Феодосии педагоги должны были сфотографироваться в кабинке для голосования и присылать фото в одну из соцсетей. В одной из крымских школ нужно было делать фото возле урны с бюллетенями "с правильным выбором".

В России в "выборах" приняли участие 230 000 граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донбасса. Перед голосованием они принудительно получали российские паспорта. Еще 150 000 работников бюджетной сферы и студентов голосовали дистанционно в 255 "инфоцентрах" в Донецкой области и в 141 – в Луганской.

Денисова заявила, что такие "выборы" являются грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, и призвала международное сообщество последовать примеру Верховной Рады и не признавать их результаты.

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СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ . 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму . Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, сотни тысяч таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Оккупанты подвозили жителей ОРДЛО на сотнях автобусов. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", будут введены санкции СНБО. СБУ открыла уголовное дело.

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" и осудило незаконное проведение выборов.

США и Великобритания заявили, что не признают итоги "выборов" в российский парламент, которые прошли на территории временно оккупированного Крыма.

В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.

Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины.

Верховная Рада приняла постановлении о непризнании "выборов" и нелегетимности сформированной таким образом Госдумы.

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Оксана Житнюк

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