"Выборы" в Госдуму: крымчан заставляли делать фото с "правильным" голосом – омбудсмен
Оккупанты вывезли в Россию для голосования на "выборах" в Госдуму 230 000 жителей оккупированных территорий Донбасса, еще 150 000 украинцев из ОРДЛО голосовали дистанционно. В Крыму бюджетников насильно заставляли голосовать и делать фото с бюллетенями с "правильным выбором", сообщает омбудсмен Людмила Денисова.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным омбудсмена, в Крыму незаконно работало более 1000 избирательных участков. Оккупанты насильно заставляли бюджетников голосовать и отчитываться о "сделанном выборе".
В Феодосии педагоги должны были сфотографироваться в кабинке для голосования и присылать фото в одну из соцсетей. В одной из крымских школ нужно было делать фото возле урны с бюллетенями "с правильным выбором".
В России в "выборах" приняли участие 230 000 граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донбасса. Перед голосованием они принудительно получали российские паспорта. Еще 150 000 работников бюджетной сферы и студентов голосовали дистанционно в 255 "инфоцентрах" в Донецкой области и в 141 – в Луганской.
Денисова заявила, что такие "выборы" являются грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, и призвала международное сообщество последовать примеру Верховной Рады и не признавать их результаты.
Смотрите также: "Вернемся в Россию со своим вокзалом". Любители Путина в ОРДЛО сходили на "выборы" – видео
- Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" и осудило незаконное проведение выборов.
- США и Великобритания заявили, что не признают итоги "выборов" в российский парламент, которые прошли на территории временно оккупированного Крыма.
- В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.
- Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины.
- Верховная Рада приняла постановлении о непризнании "выборов" и нелегетимности сформированной таким образом Госдумы.
Читайте также: "Выборы" в Госдуму РФ. Росаналитики нашли 14 млн "аномальных" голосов за партию Путина
Комментарии