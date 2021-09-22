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"Выборы" в Госдуму РФ. Росаналитики нашли 14 млн "аномальных" голосов за партию Путина

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 00:18
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Независимые российские специалисты, изучающие статистику российских "выборов", математически проанализировали официальные итоги "голосования" за депутатов нелегитимной Госдумы, выявив порядка 14 миллионов "аномальных" голосов в результате партии власти. Об этом сообщает rfi.

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По оценке российского аналитика Сергея Шпилькина, "очищенный от вбросов" результат Единой России — 31-33%, явка — 38%. Другая оценка: "скорректированный" результат ЕР — менее 37%. Российский ЦИК в этот вторник объявил о явке без малого 52%, а также о почти 50% голосов, отданных за партию власти.

Согласно выводам Шпилькина, на прошедших "выборах" в Госдуму реальная явка составила порядка 38% (а не 51,68%, как заявил ЦИК РФ). Единая Россия, по оценкам аналитика, получила от менее 31 до без малого 33% голосов, а не почти половину (49,82%), как отчитались власти.

Из чуть менее 27,5 миллионов голосов, официально засчитанных ЕдРу, 13 807 000 Сергей Шпилькин называет "аномальными", предполагая, что они могли быть вброшены или приписаны. Таким образом почти половина "официальных" голосов за ЕР может оказаться фальсификатом.

Математик Александр Боргенс в своем анализе официальных результатов российского "голосования" 17-19 сентября пришел к схожим выводам. "У меня получилось 14 079 555 аномальных голосов за ЕР и 36,85% корректированный результат", — написал аналитик. В его оценке из 26,3 млн голосов за ЕР "аномальных" — больше половины (53,5%).

  • 17-19 сентября в России проходили "выборы" в Госдуму. После официального "подсчета" 90% голосов на "выборах" лидировала путинская Единая Россия с почти 50% голосов, на втором месте – коммунисты (почти 20%).
  • Российский оппозиционер Навальный заявил, что результаты "выборов" в Госдуму РФ, в частности, цифрового голосования, подделаны. 
Вадим Ребрина
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выборы госдума рф сергей шпилькин
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