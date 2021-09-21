Навальный о "выборах" в РФ: Наш результат тупо украден. Примитивным образом перерисовали

Результаты "выборов" в Госдуму РФ, в частности, цифрового голосования, подделаны. Об этом говорится в заявлении российского оппозиционера Алексея Навального, опубликованного в Instagram.

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"Технически мы видим огромный успех "Умного голосования". А в Москве и Питере так вообще триумф… Но, по-честному, общий результат "победой" не назовешь. Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом", – считает Навальный.

Российский оппозиционер сравнил произошедшее с футбольным матчем, где результаты игры на табло выводят жулики.

"Мы объединились, сфокусировались и с помощью УмГ просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу", – заявил Навальный.

По его словам, оппозиционно настроенные россияне впервые получили больше голосов, чем представители режима Путина. И он назвал это главным результатом состоявшихся "выборов".

"Мы большинство", "мы здесь власть" с 19 сентября не лозунги, а результат голосования", – написано в Instagram у Навального.

СПРАВКА. "Умное голосование" – проект, разработанный командой Навального и позволяющий, как утверждают разработчики, избирателям отдать голос против кандидатов от партии власти. Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника Единой России, который определяется на основе результатов предыдущих выборов и текущих социологических опросов.

17-19 сентября в России проходили "выборы" в Госдуму. После официального "подсчета" 90% голосов на "выборах" лидировала путинская Единая Россия с почти 50% голосов, на втором месте – коммунисты (почти 20%).

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Наталия Медведева

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