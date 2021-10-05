СНБО создал сайт с украинскими списками санкций

Совет нацбезопасности и обороны создал интерактивный сайт с украинскими санкционными списками. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В санкционном списке находятся 1848 юридических и 3960 физических лиц.

На сайте можно найти номера указов, даты их принятия, фамилии людей и названия компаний, на которые распространяются санкции, их условия и срок действия, а также адреса, гражданство и другую информацию.

Сайт на данный момент работает в тестовом режиме.

В СНБО отметили, что используют в работе информационно-аналитическую систему СОТА для эффективного мониторинга состояния нацбезопасности на основе Big Data по более чем 20 направлениям.

Среди них – внутренне- и внешнеполитическая безопасность, ситуация в зоне ООС, ситуация с заболеваемостью COVID-19, самоуправление в контексте децентрализации, местные бюджеты, финансовые рынки и другое.

Для обычных пользователей, кроме сайта с санкциями, доступны:

– интерактивная карта Украины и мира с информацией о пандемии COVID-19;

– система мониторинга распространения пандемии;

– карта с данными об органах местного самоуправления.

С начала февраля СНБО регулярно вводит санкции. 2 февраля 2021 года они были введены против народного депутата Тараса Козака, соратника лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и владельца телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. В тот же день каналы прекратили свое вещание на телевидении.

В сентябре под санкции СНБО из-за "выборов" в российскую Госдуму на Донбассе и в Крыму попали 53 члена территориальных избирательных комиссий и 33 кандидата в Госдуму. Также санкции ввели против семи сотрудников ФСБ, которые имели непосредственное отношение к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Читайте также: "Все участники этого фарса". СНБО вводит санкции за выборы в Госдуму на Донбассе и в Крыму

Виктория Найдёнова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.