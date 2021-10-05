СНБО создал сайт с украинскими списками санкций
Совет нацбезопасности и обороны создал интерактивный сайт с украинскими санкционными списками. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
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В санкционном списке находятся 1848 юридических и 3960 физических лиц.
На сайте можно найти номера указов, даты их принятия, фамилии людей и названия компаний, на которые распространяются санкции, их условия и срок действия, а также адреса, гражданство и другую информацию.
Сайт на данный момент работает в тестовом режиме.
В СНБО отметили, что используют в работе информационно-аналитическую систему СОТА для эффективного мониторинга состояния нацбезопасности на основе Big Data по более чем 20 направлениям.
Среди них – внутренне- и внешнеполитическая безопасность, ситуация в зоне ООС, ситуация с заболеваемостью COVID-19, самоуправление в контексте децентрализации, местные бюджеты, финансовые рынки и другое.
Для обычных пользователей, кроме сайта с санкциями, доступны:
– интерактивная карта Украины и мира с информацией о пандемии COVID-19;
– система мониторинга распространения пандемии;
– карта с данными об органах местного самоуправления.
- С начала февраля СНБО регулярно вводит санкции. 2 февраля 2021 года они были введены против народного депутата Тараса Козака, соратника лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и владельца телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. В тот же день каналы прекратили свое вещание на телевидении.
- В сентябре под санкции СНБО из-за "выборов" в российскую Госдуму на Донбассе и в Крыму попали 53 члена территориальных избирательных комиссий и 33 кандидата в Госдуму. Также санкции ввели против семи сотрудников ФСБ, которые имели непосредственное отношение к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.
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