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СНБО создал сайт с украинскими списками санкций

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 14:32
СНБО создал сайт с украинскими списками санкций - Фото
Заседание СНБО (Фото: Офис президента)

Совет нацбезопасности и обороны создал интерактивный сайт с украинскими санкционными списками. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

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В санкционном списке находятся 1848 юридических и 3960 физических лиц.

На сайте можно найти номера указов, даты их принятия, фамилии людей и названия компаний, на которые распространяются санкции, их условия и срок действия, а также адреса, гражданство и другую информацию.

Сайт на данный момент работает в тестовом режиме.

В СНБО отметили, что используют в работе информационно-аналитическую систему СОТА для эффективного мониторинга состояния нацбезопасности на основе Big Data по более чем 20 направлениям.

Среди них – внутренне- и внешнеполитическая безопасность, ситуация в зоне ООС, ситуация с заболеваемостью COVID-19, самоуправление в контексте децентрализации, местные бюджеты, финансовые рынки и другое.

Для обычных пользователей, кроме сайта с санкциями, доступны:

интерактивная карта Украины и мира с информацией о пандемии COVID-19;

– система мониторинга распространения пандемии;

– карта с данными об органах местного самоуправления.

Читайте также:  "Все участники этого фарса". СНБО вводит санкции за выборы в Госдуму на Донбассе и в Крыму

Виктория Найдёнова
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