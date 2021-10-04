UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Евросоюз может открыть военно-учебную миссию в Украине – МИД

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 15:18
Евросоюз может открыть военно-учебную миссию в Украине – МИД - Фото
Учения ВСУ и НАТО, сентябрь 2021 (Фото: АрмияИнформ)

Украина и Евросоюз обсуждают вопрос открытия в нашей стране военно-учебной миссии для повышения квалификации украинских военных. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В комментарии отмечено, что Украина и ЕС поддерживают регулярный диалог в контексте совместной политики безопасности и обороны ЕС, в рамках этой политики в декабре 2014 года на территории Украины была развернута Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM).

"Украинская и европейская стороны сейчас обсуждают разные модальности дальнейшего взаимодействия. Одна из возможных опций — учреждение военно-учебной миссии Евросоюза в Украине", – сообщает МИД.

Такая миссия, отмечают в министерстве, могла бы охватить сферы, не охваченные EUAM — прежде всего, образовательный сектор, повышение профподготовки украинских военных. Контакты по этому вопросу продолжаются.

"Убеждены, что учреждение военно-учебной миссии соответствует стратегическим интересам как Украины, так и ЕС", – отметили в МИД.

СПРАВКА. На данный момент в Украине действуют две гражданские миссии ЕС: консультативная миссия из 300 человек, задача которой — реформирование сектора гражданской безопасности, и меньшая миссия, занимающаяся усилением безопасности вдоль молдавско-украинской границы

  • 16 сентября 2021 года послам ЕС предоставили для обсуждения документ о вариантах создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Сотрудники миссии будут консультировать Департамент образования Минобороны и Генштаб по "внедрению плана реформирования профессионального военного образования". Расширение присутствия ЕС в Украине на военное измерение будет означать отход от чисто гражданского присутствия.
  • С 20 сентября во Львовской области проходили украино-американские военные учения Rapid Trident-2021. Кроме Украины и США, в них участвовали военные 13 стран: Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. 

Читайте также: В Украине начали учения "Объединенные усилия – 2021". Они продлятся неделю

Виктория Найдёнова, Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ МИД евросоюз военные учения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 