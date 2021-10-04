Евросоюз может открыть военно-учебную миссию в Украине – МИД

Украина и Евросоюз обсуждают вопрос открытия в нашей стране военно-учебной миссии для повышения квалификации украинских военных. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

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В комментарии отмечено, что Украина и ЕС поддерживают регулярный диалог в контексте совместной политики безопасности и обороны ЕС, в рамках этой политики в декабре 2014 года на территории Украины была развернута Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM).

"Украинская и европейская стороны сейчас обсуждают разные модальности дальнейшего взаимодействия. Одна из возможных опций — учреждение военно-учебной миссии Евросоюза в Украине", – сообщает МИД.

Такая миссия, отмечают в министерстве, могла бы охватить сферы, не охваченные EUAM — прежде всего, образовательный сектор, повышение профподготовки украинских военных. Контакты по этому вопросу продолжаются.

"Убеждены, что учреждение военно-учебной миссии соответствует стратегическим интересам как Украины, так и ЕС", – отметили в МИД.

СПРАВКА. На данный момент в Украине действуют две гражданские миссии ЕС: консультативная миссия из 300 человек, задача которой — реформирование сектора гражданской безопасности, и меньшая миссия, занимающаяся усилением безопасности вдоль молдавско-украинской границы

16 сентября 2021 года послам ЕС предоставили для обсуждения документ о вариантах создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Сотрудники миссии будут консультировать Департамент образования Минобороны и Генштаб по "внедрению плана реформирования профессионального военного образования". Расширение присутствия ЕС в Украине на военное измерение будет означать отход от чисто гражданского присутствия.

С 20 сентября во Львовской области проходили украино-американские военные учения Rapid Trident-2021. Кроме Украины и США, в них участвовали военные 13 стран: Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

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Виктория Найдёнова , Владислав Сердюк

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