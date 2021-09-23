В Украине начали учения "Объединенные усилия – 2021". Они продлятся неделю

В Украине начались учения "Объединенные усилия – 2021". Об этом сообщает отделение информации и коммуникации Северного Киевского теруправления.

Участие в учениях примут более 12 500 военных и 600 единиц вооружения и военной техники.

Учения направлены на повышение оборонного потенциала Украины и улучшение взаимодействия с Вооруженными силами государств-членов НАТО и стран партнеров, говорится в сообщении.

Военные будут тренироваться управлять силами обороны государства для отпора вооруженной агрессии и совместными действиями многонациональных подразделений.

В учениях принимают участие подразделения ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ и Госпогранслужбы, военные подразделения 15 стран – 11 стран-членов НАТО и четырех стран-партнеров. Запланировано участие группы экспертов Североатлантического альянса.

"Объединенные усилия – 2021" будут проходить в три этапа и продлятся до 30 сентября.

С 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах в Беларуси проходили совместные учения "Запад-2021".

2 сентября Зенитно-ракетные подразделения ВСУ отработали задачи по противовоздушной обороне на одном из полигонов на юге Украины. Военные тренировались на зенитно-ракетных комплексах Бук, Оса и С-300.

Виктория Найдёнова

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