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ВСУ "закрыли воздух" на юге Украины: ПВО отражала атаку условного врага – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 12:00
Учения ВСУ (Скриншот из видео Генштаба)
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Зенитно-ракетные подразделения ВСУ отработали задачи по противовоздушной обороне на одном из полигонов на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Во время тренировки боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов Бук, Оса и С-300 отработали задачи по противовоздушному прикрытию войск и важных объектов инфраструктуры. Условия тренировок были максимально приближены к боевым.

По словам командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, в ходе учений средства противовоздушной обороны отработали наведение на цели воздушного противника и отработали задачи по поддержке наземных сил, отражение воздушного нападения "врага" и прикрытие важных государственных объектов.

Цель учений – повысить слаженность в работе боевых расчетов, потому в процессе планирования учитывался анализ опыта ведения боевых действий.

  • В августе 2021-го на острове Змеиный в Одесской области прошли учения украинских военнослужащих. Морпехи и спецназ отработали оборону территории и тренировались уничтожать суда "врага".
  • 1 сентября сообщалось, что в Житомире начались испытания самолета Ан-26 Воздушных сил под американские парашютные системы Т-11. 

Смотрите видео: Saber Junction. Десант ВСУ воюет непривычно для "врага"

Оксана Житнюк
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Сергей Наев ВСУ С-300 учения оса бук зенитно-ракетный комплекс
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