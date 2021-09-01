UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На шаг ближе к НАТО. В Житомире десантники ВСУ испытали американские парашюты – фото

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 12:57
На шаг ближе к НАТО. В Житомире десантники ВСУ испытали американские парашюты – фото - Фото
Фото: 199-й учебный центр Десантно-штурмовых войск ВСУ

В Житомире начались испытания самолета Ан-26 Воздушных сил под американские парашютные системы Т-11. Об этом пишет в Facebook 199-й учебный центр Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Испытания проводят военнослужащие "учебки", в том числе инструкторы по воздушно-десантной подготовке, и летчики бригады транспортной авиации им. Героя Украины Дмитрия Майбороды.

Система Т-11 предназначена в Украине для боевых и учебно-тренировочных прыжков днем и ночью с вертолетов Ми-8 и военно-транспортных самолетов Ан-26.

Нажмите фото выше, чтобы увеличить его

Прыжки выполняются отдельными парашютистами или группой, с полным вооружением и снаряжением (или без него) с высоты 152-5330 м при полетной массе парашютиста до 181 кг.

СПРАВКА. Парашют Т-11 массой 16,6 кг с квадратным куполом раскрывается медленнее, чем Т-10, что снижает динамический удар. Увеличенная на 28% по сравнению с T-10 площадь купола позволила уменьшить скорость снижения груза или парашютиста: для груза массой 175 кг скорость снижения равна 5,8 м/с, что эквивалентно падению с 1,5-метровой высоты. Используется с 2009 года армией США. Система авторизована и сертифицирована там для использования на самолетах Globemaster, Hercules и Chinook.

Испытания в Житомире прошли в три этапа:

- десантирование на высоте 600 м со скоростью 230 км/ч;
- десантирование с той же высоты на скорости 277 км/ч;
- отработка действий при случае зависания парашютиста за самолетом Ан-26 и использование спасательной парашютной системы.

Нажмите фото выше, чтобы увеличить его

"ВСУ становятся еще на шаг ближе к опытным армиям НАТО", – резюмировали в центре.

Прыжки с Т-11 у военных США:

Смотрите видео: Saber Junction. Десант ВСУ воюет непривычно для "врага"

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ДШВ ВСУ нато учения армия Житомир парашют Ан-26 десантники
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 