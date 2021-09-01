На шаг ближе к НАТО. В Житомире десантники ВСУ испытали американские парашюты – фото
В Житомире начались испытания самолета Ан-26 Воздушных сил под американские парашютные системы Т-11. Об этом пишет в Facebook 199-й учебный центр Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
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Испытания проводят военнослужащие "учебки", в том числе инструкторы по воздушно-десантной подготовке, и летчики бригады транспортной авиации им. Героя Украины Дмитрия Майбороды.
Система Т-11 предназначена в Украине для боевых и учебно-тренировочных прыжков днем и ночью с вертолетов Ми-8 и военно-транспортных самолетов Ан-26.
Прыжки выполняются отдельными парашютистами или группой, с полным вооружением и снаряжением (или без него) с высоты 152-5330 м при полетной массе парашютиста до 181 кг.
Испытания в Житомире прошли в три этапа:
- десантирование на высоте 600 м со скоростью 230 км/ч;
- десантирование с той же высоты на скорости 277 км/ч;
- отработка действий при случае зависания парашютиста за самолетом Ан-26 и использование спасательной парашютной системы.
"ВСУ становятся еще на шаг ближе к опытным армиям НАТО", – резюмировали в центре.
Прыжки с Т-11 у военных США:
- 10 мая 2021 года в Черном море прошли учения Украины и США, Россия создавала препятствия.
- Летом украинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага": авиация не понадобилась.
- Также ВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря.
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