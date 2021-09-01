На шаг ближе к НАТО. В Житомире десантники ВСУ испытали американские парашюты – фото

В Житомире начались испытания самолета Ан-26 Воздушных сил под американские парашютные системы Т-11. Об этом пишет в Facebook 199-й учебный центр Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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Испытания проводят военнослужащие "учебки", в том числе инструкторы по воздушно-десантной подготовке, и летчики бригады транспортной авиации им. Героя Украины Дмитрия Майбороды.

Система Т-11 предназначена в Украине для боевых и учебно-тренировочных прыжков днем и ночью с вертолетов Ми-8 и военно-транспортных самолетов Ан-26.

Прыжки выполняются отдельными парашютистами или группой, с полным вооружением и снаряжением (или без него) с высоты 152-5330 м при полетной массе парашютиста до 181 кг.

СПРАВКА. Парашют Т-11 массой 16,6 кг с квадратным куполом раскрывается медленнее, чем Т-10, что снижает динамический удар. Увеличенная на 28% по сравнению с T-10 площадь купола позволила уменьшить скорость снижения груза или парашютиста: для груза массой 175 кг скорость снижения равна 5,8 м/с, что эквивалентно падению с 1,5-метровой высоты. Используется с 2009 года армией США. Система авторизована и сертифицирована там для использования на самолетах Globemaster, Hercules и Chinook.

Испытания в Житомире прошли в три этапа:

- десантирование на высоте 600 м со скоростью 230 км/ч;

- десантирование с той же высоты на скорости 277 км/ч;

- отработка действий при случае зависания парашютиста за самолетом Ан-26 и использование спасательной парашютной системы.

"ВСУ становятся еще на шаг ближе к опытным армиям НАТО", – резюмировали в центре.

Прыжки с Т-11 у военных США:

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Евгений Пилипенко

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