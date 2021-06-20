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20.06.2021, 14:07

ВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фото

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ВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фото
ВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фото
ВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фотоВМС отработали высадку десанта на побережье Черного моря: фото

Военно-морские силы Украины провели тактические учения корабельной десантной группы в определенных районах Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

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В учениях участвовал дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и ВВС.

В ходе учений была отработана загрузка личного состава и техники в десантные корабли, выход из пункта базирование и развертывание десантной группы в районах формирования десанта. Отработка противокатерной обороны происходила на полигонах боевой подготовки.

К тактическому эпизоду учений "Бой за высадку" привлекалась бомбоштурмовая авиация ВВС и вертолеты огневой поддержки морской авиации, высадка морского десанта прошла с моря и с воздуха. Был отработан эпизод огневой поддержки высадившихся на побережье частей.

"В целом экипажи показали хороший уровень боевой подготовки", – заявил командир флотилии, капитан первого ранга Юрий Федаш.

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Теги: учения, черное море, десантная группа
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