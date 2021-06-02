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02.06.2021, 16:57

Украинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фото

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Украинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фото
Украинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фото
Украинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фотоУкраинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фото

Украинские десантники на многонациональных учениях Saber Guardian 2021 в Венгрии "уничтожили" две группы противника. При этом не понадобилась даже "подмога" авиации – десантники справились самостоятельно, передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Украинские десантники вышли в район выполнения задачи и закрепились на боевых позициях. Бойцы ВСУ перекрыли все возможные подходы противника инженерными заграждениями, замаскировали боевую технику и обустроили позиции.

В первых "боевых столкновениях" украинцы обнаружили "вражеский" дозор Opfor. Начался бой, в ходе которого "противник" понес серьезные "потери" и был вынужден отступить. Бойцы ВСУ остались в полном составе.

Позже на позиции украинских десантников выдвинулись четыре боемашины "вражеской" пехоты. В течение нескольких минут огнем гранатометов и стрелкового оружия все машины и личный состав "противника" были уничтожены.

При этом командование направило десантникам резерв с поддержкой авиации к месту столкновения, но украинские бойцы справились самостоятельно.

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Теги: ВСУ, учения, Венгрия, авиация, десантники, Saber Guardian 2021, ДШВ ВСУ
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