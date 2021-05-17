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17.05.2021, 11:49

Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото

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Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото
Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото
Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото

Сегодня, 17 мая, в Польше началась практическая фаза международных учений НАТО Dynamic Front 2021 с участием артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает АрмияИнформ

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Украинские военные проводят стрельбы из орудий Гиацинт-Б. Вместе с ними в учениях принимают участие артиллеристы из Дании, США и Польши. 

Сообщается, что артиллерия Польши представлена ​​батареей САУ Krab, Дании - минометной батареей М/10. 

Военные из Соединенных Штатов осуществляют командование действиями артиллеристов. 

  • 23 апреля 2021-го Украина впервые приняла участие в переговорах стран восточного фланга НАТО.
  • В ночь на 7 мая в Европе с артиллерийских стрельб высокоточными боеприпасами в Эстонии стартовали масштабные континентальные учения Defender Europe 21. Украина также примет участие
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Теги: нато, учения, Dynamic Front, ВСУ, гиацинт, ВСУ, польша, дания, США
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