Украинская артиллерия проводит стрельбы на учениях НАТО в Польше – фото

Сегодня, 17 мая, в Польше началась практическая фаза международных учений НАТО Dynamic Front 2021 с участием артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает АрмияИнформ.

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Украинские военные проводят стрельбы из орудий Гиацинт-Б. Вместе с ними в учениях принимают участие артиллеристы из Дании, США и Польши.

Сообщается, что артиллерия Польши представлена ​​батареей САУ Krab, Дании - минометной батареей М/10.

Военные из Соединенных Штатов осуществляют командование действиями артиллеристов.