Минобороны Румынии заявило об уничтожении в Черном море дрона Sea Baby

Румынские военные обнаружили беспилотник примерно в 36 морских милях к востоку от Констанцы

Черное море (Иллюстративное фото: Robert Ghement / EPA)

В среду, 3 декабря, водолазы Военно-морских сил Румынии уничтожили морской беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

По данным оборонного ведомства страны, водолазы выполнили миссию по нейтрализации объекта, угрожавшего судоходству в Черном море. Дрон дрейфовал в 36 морских милях к востоку от Констанцы.

Читайте также Bloomberg: В случае нападения РФ Румынии несколько недель придется воевать без поддержки НАТО

После анализа объекта румынские военные пришли к выводу, что это беспилотник типа Sea Baby.

Группа вмешательства получила разрешение на нейтрализацию обнаруженного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами, и около 13:00 морской беспилотник был уничтожен путем контролируемой детонации.

В Минобороны Румынии уточнили, что с начала войны России против Украины в этом районе ВМС страны осуществляют постоянный мониторинг морской и речной зон. Пространство контролируют с помощью собственных кораблей и самолетов, в сотрудничестве с другими категориями сил румынской армии и другими государствами НАТО.

СПРАВКА Sea Baby – украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат, разработанный Службой безопасности Украины во время полномасштабного российского вторжения в Украину. Дроны этого типа принимали активное участие в битве за Черное море и нанесли повреждения нескольким российским кораблям. Беспилотник может нести взрывную боевую часть и самоуничтожаться при атаке, но также может нести другое оборудование. Также Sea Baby используют для морского минирования.

Вечером 28 ноября сообщалось о подрыве судов "теневого флота" России у побережья Турции. Речь идет о танкерах Kairos и Virat, которые находятся под западными санкциями.

29 ноября собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что украинские морские дроны поразили два танкера "теневого флота".

в СБУ сообщил, что украинские морские дроны поразили два танкера "теневого флота". В МИД Турции заявили, что "обеспокоены" ударами по двум танкерам "теневого флота" страны-агрессора в Черном море.