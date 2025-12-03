Минобороны Румынии заявило об уничтожении в Черном море дрона Sea Baby
В среду, 3 декабря, водолазы Военно-морских сил Румынии уничтожили морской беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

По данным оборонного ведомства страны, водолазы выполнили миссию по нейтрализации объекта, угрожавшего судоходству в Черном море. Дрон дрейфовал в 36 морских милях к востоку от Констанцы.

После анализа объекта румынские военные пришли к выводу, что это беспилотник типа Sea Baby.

Группа вмешательства получила разрешение на нейтрализацию обнаруженного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами, и около 13:00 морской беспилотник был уничтожен путем контролируемой детонации.

В Минобороны Румынии уточнили, что с начала войны России против Украины в этом районе ВМС страны осуществляют постоянный мониторинг морской и речной зон. Пространство контролируют с помощью собственных кораблей и самолетов, в сотрудничестве с другими категориями сил румынской армии и другими государствами НАТО.

СПРАВКА

Sea Baby – украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат, разработанный Службой безопасности Украины во время полномасштабного российского вторжения в Украину. Дроны этого типа принимали активное участие в битве за Черное море и нанесли повреждения нескольким российским кораблям.

Беспилотник может нести взрывную боевую часть и самоуничтожаться при атаке, но также может нести другое оборудование. Также Sea Baby используют для морского минирования.

