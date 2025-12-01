Bloomberg: В случае нападения РФ Румынии несколько недель придется воевать без поддержки НАТО

Военные учения в Румынии обнаружили, что в случае нападения России подкрепления Альянса могут прибыть только через несколько недель

Армия Румынии (Фото: Вооруженные силы Румынии / Facebook)

Ноябрьские военные учения в Чинку (Румыния) показали, что в случае нападения России на страну войска НАТО смогут добраться до румынского фронта всего за несколько недель, и это время стране придется держать оборону фактически самостоятельно. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой румынских и европейских официальных лиц, которые присутствовали на учениях.

Военные тренировки в Чинке были сосредоточены на сухопутных боях, в которых европейские члены НАТО самодостаточны. Когда речь идет о так называемых "стратегических средствах обеспечения" – а именно о противовоздушной и противоракетной обороне, высокоточных ударах большой дальности и разведке – все зависит от США.

Ключевым вызовом остается инфраструктура и скорость перемещения войск. По словам военных, переброска французской бронетехники в Румынию заняла 10 дней – с задержками на границах и сложной маршрутизацией. Представители НАТО признали, что эти логистические барьеры могут стать фатальными в условиях реального конфликта.

В Бухаресте отмечают, что в случае масштабного нападения Румыния будет иметь "потенциал, подобный Украине" – то есть вынуждена будет сдерживать агрессора собственными силами, пока союзники будут только готовиться к вступлению в бой.

Страна активно модернизирует армию благодаря фонду "Действия по безопасности для Европы" (SAFE) и разворачивает новое производство боеприпасов вместе с европейскими оборонными компаниями. Однако, как и раньше, проблема заключается в логистике.

На фоне планируемого сокращения военного присутствия США в Европе, европейские чиновники выражают серьезную обеспокоенность своей способностью обеспечить собственную оборону без американской поддержки. Несмотря на то, что Вашингтон пытается успокоить партнеров, заявляя, что "не оставит их на произвол судьбы", за закрытыми дверями продолжаются активные попытки убедить американских союзников не выводить войска из континента.