Минобороны Румынии подтвердило сокращение американских войск в Европе

США выведут часть своих войск, которые сейчас находятся в государствах на восточном фланге НАТО

Войска США (Фото: Antonio Bat/EPA)

Румыния и другие союзники были проинформированы о решении Соединенных Штатов по изменению численности американских войск в Европе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Румынии.

В заявлении говорится, что ведомство было проинформировано об изменении численности части американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, в рамках процесса переоценки глобального присутствия вооруженных сил США.

Среди элементов бригады, которые должны прекратить ротации в Европе, также упоминаются силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе имени Михаила Когелничану. Бухарест назвал это решение ожидаемым.

Изменение численности американских вооруженных сил является следствием новых приоритетов администрации президента США Дональда Трампа, объявленных в феврале. В решении также учтен тот факт, что НАТО консолидировало свое присутствие и активность на восточном фланге, что позволяет Штатам корректировать свое военное присутствие в регионе.

Американское решение заключается в прекращении ротации в Европе бригады, которая имела подразделения в нескольких государствах НАТО. Примерно 1000 американских солдат будут оставаться развернутыми на национальной территории, способствуя сдерживанию любых угроз и продолжая представлять гарантию преданности США региональной безопасности, добавили в Минобороны Румынии.

3 апреля Рютте заявил, что США не планируют немедленно выводить свои войска из Европы, несмотря на требования к странам блока самостоятельно заботиться о своей безопасности.

8 апреля канал NBC писал, что чиновники Пентагона рассматривают предложение вывести до 10 000 военных США из Восточной Европы.

5 сентября президент Эстонии заявил, что европейским странам, граничащим с Россией, следует быть готовыми к тому, что Вашингтон может сократить численность своих войск в регионе, наращивая собственный военный потенциал.