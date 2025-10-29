Міноборони Румунії підтвердило скорочення американських військ у Європі

США виведуть частину своїх військ, які наразі перебувають у державах на східному фланзі НАТО

Війська США (Фото: Antonio Bat/EPA)

Румунію та інших союзників було поінформовано про рішення Сполучених Штатів щодо зміни чисельності американських військ у Європі. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Румунії.

У заяві йдеться, що відомство було поінформовано про зміну чисельності частини американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО, у межах процесу переоцінки глобальної присутності збройних сил США.

Серед елементів бригади, які мають припинити ротації в Європі, також згадуються сили, призначені для Румунії, розташовані на базі імені Михаїла Когелнічану. Бухарест назвав це рішення очікуваним.

Зміна чисельності американських збройних сил є наслідком нових пріоритетів адміністрації президента США Дональда Трампа, оголошених в лютому. У рішенні також враховано той факт, що НАТО консолідувало свою присутність та активність на східному фланзі, що дозволяє Штатам коригувати свою військову присутність у регіоні.

Американське рішення полягає у припиненні ротації в Європі бригади, яка мала підрозділи в кількох державах НАТО. Приблизно 1000 американських солдатів залишатимуться розгорнутими на національній території, сприяючи стримуванню будь-яких загроз і продовжуючи представляти гарантію відданості США регіональній безпеці, додали в Міноборони Румунії.

3 квітня Рютте заявив, що США не планують негайно виводити свої війська з Європи, попри вимоги до країн блоку самостійно дбати про свою безпеку.

8 квітня канал NBC писав, що посадовці Пентагону розглядають пропозицію вивести до 10 000 військових США зі Східної Європи.

5 вересня президент Естонії заявив, що європейським країнам, які межують із Росією, слід бути готовими до того, що Вашингтон може скоротити чисельність своїх військ у регіоні, нарощуючи власний військовий потенціал.