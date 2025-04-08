NBC: Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових США зі Східної Європи

Військові США (Ілюстративне фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Високопоставлені посадовці Пентагону розглядають пропозицію вивести до 10 000 військових США зі Східної Європи. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на шістьох неназваних американських та європейських посадовців, обізнаних із цим питанням.

Підрозділи, які розглядаються для скорочення, є частиною 20 000 військовослужбовців, які адміністрація 46-го президента США Джо Байдена направила у 2022 році для зміцнення оборони країн, що межують з Україною, після повномасштабного вторгнення Росії. Цифри ще обговорюються, але пропозиція може передбачати виведення до половини сил, надісланих попередньою адміністрацією.

Внутрішні дискусії щодо скорочення кількості американських військ у Румунії та Польщі відбуваються в той час, коли президент США Дональд Трамп намагається переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на припинення вогню, зазначили журналісти.

Якщо Пентагон ухвалить відповідне рішення, це посилить побоювання, що США відмовляються від своїх давніх союзників у Європі, які розглядають Росію як загрозу, заявили європейські посадовці.

Адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що хоче, щоб європейські союзники взяли на себе більше відповідальності за власну оборону, дозволивши США зосередити свої військові ресурси на Китаї та інших пріоритетах.

Представник Пентагону не відповів на запит про коментар.

"Президент постійно переглядає розгортання та пріоритети, щоб переконатися, що Америка перш за все", – сказав речник Ради національної безпеки Браян Хьюз у заяві NBC News.

Приблизно 80 000 американських військових дислокуються в Європі. Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, законодавці обох партій підтримали потужну військову присутність США на східному фланзі НАТО, вбачаючи в цьому важливий сигнал Путіну про те, що Сполучені Штати залишаються відданими захисту цих держав.